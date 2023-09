Dioni y el secreto del bocadillo de lomo en manteca

Dioni Villalba, en su paso por Área Malaguista de 101 TV, mostró la cara más humilde del futbolista que llega. Ha navegado entre Segunda y Primera RFEF, con un escarceo en Primera y en el extranjero en Polonia. Pero siente que ha completado el círculo en Málaga, su casa.

Además de trabajar como repartidor o fontanero mientras se iniciaba en el fútbol, Dioni contó alguna anécdota que fue muy comentada por los seguidores malaguistas, como cuando metió cinco goles en un partido. "Llevaba una racha mala y me acuerdo que el partido anterior yo soy muy metódico en plan de decir, bueno, pues si estoy comiendo esto y estoy marcando goles pues tal, no sé qué. Y ese partido me acuerdo yo que por la noche anterior, digo voy a comer un bocadillo de lomo en manteca. Estando en Madrid, claro, yo lomo en manteca no sé si es que vino mi padre o mi suegro, no me acuerdo qué fue, y me trajeron lomo en manteca y me comí un bocadillo de lomo y metí los cinco goles. Imagínate, el siguiente partido otro bocadillo de lomo en manteca y un hat-trick, pues imagínate Pero nada, fue el partido pues la verdad que te sale todo. Todos los balones van a ti y los compañeros te buscan porque sabes que estás metiendo goles y tú ves. Encima me sacaron en el minuto 60 o 65 me acuerdo. Me decían, 'metiste menos de una hora los cinco goles'. Claro, claro, yo recuerdo que tenía en esa época tenía prima por gol y vamos, según me dijeron que el presidente llamó al entrenador y dijo "quítalo ya", relataba divertido el delantero malaguista, que metió en Mallorca su primer gol con el Málaga.