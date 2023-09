Dioni Villalba: Fontanero, repartidor... y goleador

Dioni Villalba es uno de los nombres propios de esta plantilla y del recién acabado mercado de fichajes y ya está dando puntos al Málaga CF, como fue el caso del duelo ante el Atlético Baleares, donde anotó el gol de la victoria. El delantero pasó por 'Área Malaguista' de 101 TV.

Una de las cosas más llamativas que reveló fue su salida con rumbo a Polonia. "Mi intención era jugar en segunda división. Llevaba en la primera vuelta 13 o 14 goles. Y recuerdo que en invierno me llamaron varios equipos de segunda. Y bueno, al final llegamos a un acuerdo con el club que no me iban a dejar irme hasta verano. Hicimos una muy buena copa, en el Bernabéu empatamos a dos. Y creo que fueron a ver a gente del equipo ese partido. Lo hice muy bien y se fijaron en mí. Llegó el verano, fueron unas negociaciones bastante complicadas porque el Fuenlabrada solo me quería dejar salir por una cantidad. Y al final, pues mira, cogí y ese equipo, el Lech Poznan, jugaba previa de Europa League. Y al final era un sueño jugar en Europa. Y la verdad que fue una decisión complicada. Me salió fatal, perdí mucho dinero. Porque tuve que pagar yo el traspaso. Pero, como era mi ilusión, la verdad que seguramente si me pasa otra vez lo volvería a hacer, porque al final cuando tienes un sueño intentas cumplirlo", explicó.

Explicó el motivo de todo esto: "Yo acordó con ellos. Ellos me dijeron: 'no te vas ahora, te quedas hasta verano, pero después te dejo salir'. Bueno, yo le dije que hablase con el presidente y que todo esto quede claro. Es verdad que no se firmó. Un error por mi parte, pero yo confiaba en las personas porque tenía buena relación con ellos. Lo conocía de mucho tiempo y confié en ellos. Y la verdad que salió mal. Tuve que pagar una cantidad bastante importante. Y se puede decir que me engañaron un poco".

Tras esto, hizo una declaración de intenciones: "Mi sueño es jugar con el Málaga en el fútbol profesional. Una deuda conmigo mismo, quizá es que es verdad que ascender me gustaría mucho. Ascendí con el Oviedo, pero llegué en el mercado de invierno, me lesioné y no lo vi al 100% como mío. Los ascensos son algo muy grande. Me gustaría antes de retirarme".

Dioni no desaprovechó para hablar de la liga: "Es una categoría complicada que muchas veces los partidos no sabes por dónde va a salir. El primer partido, por ejemplo, contra el Castellón, bajo mi punto de vista, creo que podía haber ganado a cualquiera. Ganaron ellos porque tuvieron esa en los últimos minutos, pero podíamos haber ganado también nosotros, tuvimos nuestras ocasiones y después, pues si es verdad que estos dos últimos partidos, creo que han estado más controlados, creo que hemos merecido nosotros más ganar, pero son partidos abiertos".

También comentó sobre su ejemplo a seguir: “He tenido varios ídolos. El primero fue Zidane y ya por último ahora es Benzema en el que siempre me fijo. Al final Zidane no jugaba en mi posición, pero me gustaba mucho, como a todo el mundo al que le gusta el fútbol. Por ejemplo, tampoco he sido mucho de Cristiano Ronaldo”.

Además, reveló sus momentos más difíciles de su carrera: "El segundo año juvenil estuve a punto de dejarlo. Lo que pasa es que el entrenador de aquella época sabía que el Málaga estaba detrás e insistió en que no lo dejara. Me puse a trabajar y al final, pues mira, me salió la oportunidad. Pues un poco de todo, de fontanero, de aprendiz de fontanero, de repartidor, hice un poco de todo".

"Miguel Rivera fue, se puede decir, el que más me ayudó en mi época de... bueno, que estaba yo en Tercera División. Yo ese año recuerdo que tenía un agente que me dejó un poco tirado y llegó un momento que yo no tenía equipo. Y bueno, gracias también a personas de Murcia que tenía relación me dijeron que fuera a probar al Caravaca y no sé por qué me quería volver a casa. No estaba a gusto, no me encontraba bien conmigo mismo y recuerdo que antes de irme entró en mi coche y tuvimos una conversación y me convenció de que me quedase", comentó sobre el entrenador que más le influyó.

Temporada actual

"Bueno, es verdad que metí en pretemporada dos goles, pero no es lo mismo marcar en liga. Son tres jornadas, al final, aunque no meta, yo me fui muy contento, el otro día ganamos 2-1 en el minuto 93, y por cómo fue todo, ¿no? Esa piña que hicimos, yo me fui muy contento que no marcara, al final, es verdad que los delanteros tenemos eso, ¿no? De que queremos marcar, pero, ya te digo, yo al final, en mi equipo, yo quiero que gane, porque estos son rachas. De hecho, a Roberto, se lo dije. Creo que no marcó en pretemporada, y le dije, mira, pues lo mismo llega la primera jornada en Castellón y metes tú, y eso ha pasado, ahora lleva Roberto dos goles, y en la segunda y tercera jornada, que esto son rachas, y hay que estar preparado para tu momento".

Afición

"Hombre, claro, al final es importante la afición. Tener a nuestra gente en la grada, que al final es un desplazamiento de muchos kilómetros, que también cuesta dinero. Tienen que coger vuelo, y, luego, el partido, cantar con ellos, ver sus caras de alegría y demás, y la verdad que eso es un orgullo, y la verdad que nos gusta que la gente esté contenta".

Categoría

"Pues creo que sí, que al final todo cada año va mejorando, ¿no? Bueno, sobre todo este año ha sido un mercado diferente, han venido muchos jugadores de Segunda División, dicen que hay muchos jugadores que cobran más que en Segunda División por el límite salarial que hay en esa categoría y al final, pues bueno, hay gente que a lo mejor está en una etapa de su carrera ya con 32, 33 años y ya piensa: "pues yo prefiero, si me dan tres años en un equipo y me dan más dinero, pues ir a ese proyecto importante". Y creo que este año ha sido el año que más gente ha bajado de Segunda a Primera RFEF. Y entonces claro, al final hace que el nivel suba".

Estilo

"Llevo toda mi carrera jugando de esa manera. Es que me gusta, a mí no me gustan estos nueve referencias y no tocar balones, porque al final me gusta, me viene bien a la hora de que si estás en juego, en contacto con la pelota, cuando te viene una pelota está más activo. Y creo que para mí es importante esa labor. Pero bueno, habrá días que pueda jugar más de nueve, otro día que pueda jugar más de diez, el otro día juego también banda, así que estoy acostumbrado a ello y como te he comentado antes, también me falta esa chispita, esos últimos metros, llegar bien y creo que eso es lo que me falta para dar mi mejor versión. Está claro que al final tiene que haber errores en marca o algún bloqueo que te pueden hacer al final fue una marca que estaba agarrada se saltó y fue y emitió un cabezazo bueno, emitió el gol, pero está claro que es importante eso mantener la portería a cero es un conjunto, pero que no es solo hablando de defensa empieza desde arriba, de los delanteros, de los extremos que tienen que ayudar para que después no venga esa pelota limpia ahí a esa zona de nuestra área y que no estén los centrales vendidos por ejemplo, los laterales. Al final es un cúmulo de todo, no solamente la gente de atrás".

Rachas

"Soy consciente, pero al final tengo que disfrutar, soy consciente de al final ya con la edad que tengo, 33 años que los goles vienen, son rachas igual que te puedes meter 5 partidos seguidos marcando después, te tiras 6 sin marcar, eso es así entonces tienes que tener la cabeza un poco ¿sabes? Al final de ese momento y pensar que te va a llegar el momento".

Roberto

"Al final, lo que veo de Roberto es que es un jugador porculero, es muy rápido, los centrales tienen que estar muy pendientes de él, porque al final con esa velocidad punta que tiene es complicado defenderlo y encima si está marcando goles ahora, pues, mejor, ¿no? Al final es un jugador joven y está claro que tiene mejoras, yo no soy ahora el que era con 20 años, si es verdad que un año con 21 metí 21 goles en Leganés, pero la experiencia que tengo ahora no la tenía antes a la hora de definir, a la hora de llegar al área estar más tranquilo al final eso lo cogerá Roberto, Loren, Larrubia... que son jóvenes todos los que están arriba la verdad que eso lo cogerán con el tiempo".

Capitanía

"Bueno, pues en ese sentido si es verdad que habló conmigo creo que lo habló también en rueda de prensa y al final creo que los años anteriores la gente, que ha sido capitán, y yo personalmente soy amigo de más de uno y lo sé, que no lo han pasado bien han pasado bastante mal los años que han estado aquí y por esa razón el míster conoce más al final lo que es el club lo que es todo lo que envuelve y al final yo acabo de llegar y el míster habló conmigo y me lo dijo, digo, ningún problema yo al final soy veterano y yo voy a intentar ayudar a la gente tengo buena relación con todo el mundo con la gente mayor con la gente más joven yo voy a intentar ayudar a lo que sea aportar mi grito de arena y a luchar".

Jóvenes

"Hombre, yo me he empezado a ver y me sorprendió mucho la calidad que tenían o sea por ejemplo de Dani y de Larrubia ya se había hablado y se había escuchado de ellos por algún compañero que se enfrentaron a ellos el año pasado y me dijeron que iban sobrados en Primera RFEF que aparte se las veis de una calidad creo que la cantera que tiene el Málaga, pues pocos lo tienen sinceramente. Yo al final he estado en muchos equipos han subido mucha gente del filial y te digo yo lo que tiene el Málaga lo tienen pocos equipos. Yo creo que lo están haciendo bien, están compitiendo muy bien, al final son chavales que tienen de desparpajo, que son gente así de barrio y la verdad que yo lo veo bien, lo veo bien, que están centrados, están trabajando muy bien y creo que tienen mucho futuro por delante".

Posición

"Hombre en ese aspecto, yo sinceramente ¿Qué te voy a decir? Eso al final es una cosa de la dirección deportiva del míster si es verdad que nosotros, aunque yo a la mejora esté jugando ahora de segundo a punta también hay muchos mediocentros y al final se juega con tres en medio muchas veces a la mejor el míster pone los tres mediocentros y los pone en punta entonces clara, ahí también te sobra mucha gente yo creo que según el partido, la gente que tenga en ese momento bien a lo mejor puede cambiar de sistema o poner otro sistema tenemos tres delanteros y la verdad que tanto Roberto como Loren son gente de nivel". Mercado

"Yo sinceramente en ese sentido tampoco yo como no tengo redes sociales y demás, tampoco sinceramente no se ha hablado en el vestuario por lo menos yo no lo he escuchado igual que también lo de Calvo que si iba a salir, pues yo me enteré dos días antes que si iba a ir en ese sentido no, pero está claro que al final jugando como Loren tan joven se han dicho cosas de él y es complicado llevarlo con esa edad. Al final está aquí en el Málaga es una persona importante también y tiene que dar lo mejor de sí para que sea una temporada buena. Es importante también eso de que Loren coja minutos, al final esa confianza la coge jugando partidos y es un jugador que trabaja muy bien, tiene mucha calidad y yo creo que lo va a hacer muy bien". Redes sociales

"Pues decirle antes que no me digan nada, que no me escriban WhatsApp yo ya te digo yo las redes sociales no las llevo porque ya sabes el tema de twitter como que dicen de todo por ahí y que ni para lo bueno ni para lo malo. Yo también te digo que para lo bueno también no viene bien tampoco y sinceramente es que prefiero no saber lo que opina la gente. Al final yo me centro en lo que tengo que hacer yo y yo cuando juego un partido malo ya sé que he jugado mal, o sea yo ya lo sé después me veo el partido dos o tres veces y digo, aquí lo he hecho mal y ya sé que he jugado mal y encima te lo dicen cuatro o cinco más que te lo repites y al final tú dices, madre mía por eso te digo que yo estoy centrado en lo que estoy en mi familia, en mis amigos, en mi entorno y ya está. Creo que todavía a lo mejor hay gente todavía que no me conoce, no sé, pero bueno, sí es verdad que ha salido por ahí la gente que te pide fotos y demás y la verdad que me alegra, la gente se alegra también de que te pares a hacer fotos yo ya te digo, con los niños a mí eso ya te digo que me encanta y que la gente disfruta también".

Aislamiento

"No me gusta leer lo que dicen, digo que no me manden. Si no tengo Twitter para no ver nada, tampoco quiero que me manden. El equipo de mi tierra siempre he querido jugar. Me gustaría hacerlo bien en mi club, que la gente se sienta orgullosa. En Cádiz también tuve ese cariño, la afición pedía en la segunda vuelta que jugara cuando el mister no me ponía. Me hace ilusión ver a los niños. Vino un chavalillo al partido del Baleares que cuando yo jugaba allí me regalaba cosas, me hacía dibujos. Me puso el escudo del Málaga y me dijo 'para que metas goles y lo guardas'. Lloré y se me saltaron las lágrimas. Una niña le trajo un regalo para mi hija. Son cosas que van sumando. Y me fui de allí triste por la gente que me había querido. El delegado del Baleares ha sido familia y me trataron muy bien".

Celebración en La Rosaleda

"Me tiraría de rodillas en La Rosaleda, como Roberto hizo el otro día. Todos mis amigos y familia se sacaron abonos. Iría y lloraría con ellos a su zona, soy de lágrima fácil. Celebro con los brazos abiertos, de la emoción muchas veces no sé lo que hago. A mi familia se lo dedicaré. En La Rosaleda te sientes que juegas en Primera. Pocos equipos tienen la masa y la afición del Málaga. El 2-1 lo metió la afición, sinceramente. Estaba físicamente desfondado y de ver la gente cómo apretaba me salieron fuerzas de donde no tenía. En el 70 estaba muerto y en el 85 estaba volando, fue por ellos. La gente quiere mucho al Málaga. La gente sabe lo que hay, somos los que somos, hay que ir a muerte con nosotros, vamos a darlo todo. El mercado ha terminado y hay que centrarse en lo que hay que centrarse".

Inicios

"Pues yo empiezo en el Málaga, creo que era en alevines, jugaba en el equipo, o sea, el año antes de Brunete, hago una buena temporada y a mí me quieren subir, ese equipo como que lo quitan del medio y a mí me quieren subir con el equipo de Brunete. Pero bueno, al final en esa edad mis padres tampoco me ven, no era tema obsesión como muchas veces hoy en día, que me dijeron que es futbolista, tiene que ser futbolista. Y balón de oro. En esa época se llevaba más la relación que tenía con los padres, entonces todo el equipo ese nos fuimos al Puerto de la Torre, bueno primero fue el Torremoya y después nos fuimos al Puerto de la Torre. Y después ya no he tenido la opción, bueno en juveniles, tuve la opción de venir al Málaga, pero me fui a Murcia. A centrarme más en el futbol. En esa época era una persona inquieta, se puede decir por llamarlo de alguna manera. Y mi madre me dijo que lo mejor era que me fuera afuera, con el dolor de ella, que me centrara en el futbol. Y la verdad que ha sido una decisión bonita, ha sido dura, pero la verdad que he madurado mucho. Al final te vas con 17 años, te meten en un piso con cuatro personas más, tienes que aprender a hacer de comer, a vivir tú solo. Estás con tus padres y de repente vives solo, pero al final maduras".

Salida desde Málaga

"Plan alternativo no tenía ninguno. Yo me tiré a la piscina y lo que saliera. Al final, claro, llevo jugando desde los 5 años y está claro. Pero no era una obsesión mía el de decir, voy a ser futbolista y voy a llegar a Primera División. A mí sinceramente me vino cuando yo estuve en Caravaca. Me llegó la oportunidad el siguiente año, fui al Depor B y me llegó la oportunidad de jugar en Primera División. Yo pasé de estar en un equipo muy humilde, en Caravaca de la Cruz, que eso era humilde, humilde. Y a los dos meses estaba jugando en Primera División, en el Madrigal. Me vino un poco grande, no estaba preparado psicológicamente. Me vino todo muy rápido. Fue un partido bonito, me hubiera gustado haber jugado en la Rosaleda, pero me tocó en Riazor. Y encima fue el único partido que jugué titular, creo. Y la verdad que fue un partido bonito, me gustó mucho. La verdad que fue bonito".

Coruña "Sí, me acogieron muy bien la verdad. Juan Rodríguez, que al final es de Málaga y me veía tan joven, la verdad es que me ayudó mucho. La verdad que es uno de los clubes que mejor me he sentido como futbolista. Al final es un equipo que tiene mucha afición. Encima fueron años bonitos porque hicieron plantilla para subir. Y fue bonito, recuerdo siempre el partido de Play off, el último de contra el Lugo. Fue un partido emocionante, la verdad". Extranjero "Un poco de todo. Antes de ir ya me dijeron que la gente era un poco fría, que cada uno iba a su bola. Lo que estamos nosotros acostumbrados aquí en España, el ambiente que hay en los vestuarios no tiene nada que ver. Allí había gente, pues yo te digo, de Noruego, de Dinamarca, había serbios, había portugueses, españoles, polacos, había un sinfín de nacionalidades que al final, pues, se complica muchas veces conjuntarlo todo. Y después también, por ejemplo, el míster que apostó por mí, lo echaron, no sé si a los dos meses, dos meses y medio, claro, él apostó por mí y ahora suben a uno del filial, ya apuesta por la gente de Polonia y ahí ya se complicó todo un poco". Entrenadores

"Tuve a Lotina en La Coruña. De hecho, yo recuerdo que tampoco cuando debuté y fue el primer partido, tampoco tuvo una charla conmigo, que tú dijeras, ¿sabes? Él me dijo, bueno, tú sal al campo y hazlo como lo está haciendo en el filial y diviértete. O sea, tampoco fue una charla de locos y es un tío tranquilo. David Cabello fue en la época de la 'Cultu' y es verdad que tampoco nos tuvo mucho tiempo 5 o 6 partidos. Estuvo poco tiempo al final David tiene una forma de jugar así vistosa y muchas veces cuando no entra la pelotita pues es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estuvimos un tiempo muy bien jugando muy bien al fútbol y al final es un buen entrado, una buena persona y la verdad es que estuve muy bien el tiempo que estuve con él. Han sido muchos entrenadores. Muchos han habido que me han ayudado mucho. En momentos cruciales de la temporada El que más me sorprendió por su forma de jugar fue Pablo Alfaro Al final todo el mundo lo conoce. Que fue que metía mucha caña y tal y después lo conoce y es una bellísima persona, un tío muy tranquilo, súper amable, La verdad es que a mí me sorprendió mucho su forma de ser". Supersticiones

"El partido llevaba una racha mala y me acuerdo que el partido anterior yo soy muy metódico en plan de decir, bueno, pues si estoy comiendo esto y estoy marcando goles pues tal, no sé qué. Y ese partido me acuerdo yo que por la noche anterior, digo voy a comer un bocadillo de lomo en manteca. Estando en Madrid, claro, yo lomo en manteca no sé si es que vino mi padre o mi suegro, no me acuerdo qué fue, y me trajeron lomo en manteca y me comí un bocallo de lomo y metí los cinco goles. Imagínate, el siguiente partido otro bocadillo de lomo en manteca y un hat-trick, pues imagínate Pero nada, fue el partido pues la verdad que te sale todo. Todos los balones van a ti y los compañeros te buscan porque sabes que estás metiendo goles y tú ves. Encima me sacaron en el minuto 60 o 65 me acuerdo. Me decían, 'metiste menos de una hora los cinco goles'. Claro, claro, yo recuerdo que tenía en esa época tenía prima por gol y vamos, según me dijeron que el presidente llamó al entrenador y dijo "quítalo ya". Ascenso