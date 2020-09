Duda: "No hay club que apueste más por la cantera que el Málaga"

Durante el verano, ha sido una constante el goteo de marchas de jugadores de la Academia del Málaga a clubes importantes del panorama español. Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid o Sevilla han pescado en la cantera que dirige Sergio Duda, el histórico capitán del Málaga, que hizo un repaso en SportDirect sobre la situación que viven las categorías inferiores.

"Está siendo un año muy difícil con la situación que estamos pasando, estamos intentando cumplir todos los protocolos y además cuadrar todos los equipos", decía el que fuera exquisito jugador zurdo, al tiempo que valoraba esa fuga de talentos: "Preocupar nos preocupa, queremos tener a los mejores pero debido a la situación en la que estamos no es fácil conseguir que los jugadores entiendan que se quedan aquí por lo deportivo, antes la gente se venía aquí más por lo económico que por lo deportivo. Cuando te sientas a negociar con los padres, representantes y jugadores y les dices que les vas a bajar el salario pues no lo entienden y prefieren irse a otro equipo donde ganan más. Nosotros intentamos convencerles con un buen proyecto deportivo. no hay un club que apueste más por la cantera que el Málaga".

No obstante, Duda manda un mensaje optimista respecto al abastecimiento de jugadores. "En Málaga está la materia prima, este año sobre 30 o 40 jugadores se han incorporado a la cantera y tenemos claro que Málaga va a seguir sacando jugadores. A mí a lo mejor se me han ido siete u ocho jugadores que de ellos teníamos a lo mejor dos que pensábamos que podían llegar al primer equipo, pero con otros tenemos sustitutos que pueden rendir más todavía".

Sobre el Atlético Malagueño, que competirá en el novedoso formato de subgrupos en Tercera con otros siete equipos malagueños, Duda dice que. "Nuestro objetivo es salir al campo, a competir y formar jugadores y luego ya se verá lo que puede pasar según pasen las jornadas. Tenemos un equipo bastante joven, la mayor parte estaban en el juvenil, más algunos que están entrenando en el primer equipo y que no sabemos si podemos contar con ellos. Este año vamos a sacar muchos jugadores que van a ser importantes con el Málaga. Tenemos muy buena con Pellicer, hablamos casi todos los días y el contacto entre primer equipo y cantera son las 24 horas del día y tenemos que estar atentos a lo que nos pida. Nosotros no estamos mirando el ascenso, miramos cada partido y salimos a competir y a formar jugadores para el primer equipo. Nos reunimos con Funes y Bravo por su experiencia y trabajo, y nos decidimos por ellos y sabemos todo lo que nos pueden aportar. Funes además de entrenador es profesor, nos dio mucha tranquilidad porque va a formar a los jugadores dentro y fuera del campo".

"Esperamos que a principios del año que viene tengamos los campos preparados para que los equipos puedan entrenar en condiciones", remataba Duda sobre las obras pendientes de la ciudad deportiva de Arraijanal.