ERE Málaga CF: Nueva reunión club-comité

El Málaga y el Comité de Empresa del club celebraron este lunes un nuevo encuentro para intentar llegar a un acuerdo dentro de la negociación que entre las dos partes se mantiene con motivo del Expediente de Regulación de Empleo. No es una situación agradable, aunque fuera algo asumido con el descenso de categoría que habría que meter la tijera. Es el tercer ERE desde que la administración judicial llegara al club. La medida se llevará por delante entre un 25% y un 30% de la plantilla, que había ido creciendo de nuevo. Se lleva por delante a gente señera en el club, a trabajadores valiosos, pero también a gente en puestos de responsabilidad que no había dado la talla. Ha habido también un número significativo de trabajadores que se han presentado voluntarios. De hecho, se ha prolongado las vacaciones de algunos que están incluidos en el ERE para que no regresen.

El Málaga intenta acelerar para intentar llegar al acuerdo con los trabajadores. Se intenta dar las mejores condiciones para que no exista una demanda colectiva y así intentar hacer un punto y aparte. Está sujeto a lo que suceda, no obstante, en la Asamblea de trabajadores, que debe ratificar el acuerdo que pueda alcanzar el Comité con el club. Con la reestructuración que se está realizando se ampliarán las responsabilidades de Kike Pérez y Loren Juarros en sus distintas parcelas.

Saldrán ex jugadores como Duda y Josemi, que ocupaban cargos como jefe de cantera y delegado del equipo. Junto a Duda saldrá el que ha sido su mano derecha, Isaac Jiménez, Gordillo. Gordillo empezó en el fútbol 7 y fue aglutinando poder en los últimos años en más categorías de formación. Si Kike Pérez va a ser el encargado de más parcelas dentro de una redistribución que afecta a todos los departamentos, Loren también asumirá las labores de coordinación de cantera. Ya llegó con la idea de un plan integral de crecimiento del club en torno a ese aspecto. Sucede que el recorte en la cantera va a llegar, justo cuando se prevé la inauguración de la Academia en Arraijanal, entre el 75% y el 85% de lo invertido en años anteriores, que ya había bajado bastante respecto a lo anterior. Se procederá, pues, a una reorganización bastante importante dentro del club.