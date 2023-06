ERE en el Málaga CF: Duda, uno de los afectados

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Málaga sigue su curso y este jueves se celebró una nueva reunión entre el Comité de Empresa y los responsables del club. Es el tercero que se realiza desde que la administración judicial tomó las riendas del club en febrero de 2020, casi uno por año. El descenso a Primera RFEF ha llevado a José María Muñoz a realizar una nueva limpia, aunque en este caso será "bastante dura", como reconocía el director general, Kike Pérez, semanas atrás.

Según un informe publicado semanas atrás, el Málaga tenía 219 empleados en diciembre de 2022. La estructura había ido engordando de nuevo a medida que la situación del club iba mejorando y se empleaban los fondos de CVC que LaLiga iba distribuyendo. Pero ha habido que sacar de nuevo la tijera. Ha habido trabajadores, algunos en cargos de responsabilidad, que se han adscrito de manera voluntaria, pero el número de trabajadores que se estima que dejarán el club será entre 50 y 70. Es decir, entre el 25% y el 30% de los trabajadores de la entidad.

Uno de los que en la escala jerárquica más sonado, como informó Sur y pudo confirmar este periódico, es Sergio Duda, leyenda histórica en el césped, que tras retirarse en 2017 con casi 300 partidos oficiales, permaneció en la entidad y en los últimos años ha sido el director de la Academia. "Lo de Duda me pilla más lejano aún, no hemos tenido contacto. La reestructuración será en todas las parcelas y como con todos los técnicos estamos pendientes de tomar decisiones”, decía Loren en su presentación cuando era cuestionado por el director deportivo. En las últimas semanas ha habido contactos entre Loren y el portugués, que ha trasladado la información que se le demandó. Y sigue trabajando en el club hasta que no se concrete. De hecho, en las últimas horas realizaba gestiones y ha firmado algún contrato con jugadores de las categorías inferiores. Pero su salida tiene fecha de caducidad.

Junto a Duda saldrá el que ha sido su mano derecha, Isaac Jiménez, Gordillo. Si el portugués se encargaba de las categorías más cercanas al fútbol profesional, Gordillo empezó en el fútbol 7 y fue aglutinando poder en los últimos años en más categorías de formación. Si Kike Pérez va a ser el encargado de más parcelas dentro de una redistribución que afecta a todos los departamentos, Loren también asumirá las labores de coordinación de cantera. Ya llegó con la idea de un plan integral de crecimiento del club en torno a ese aspecto. Sucede que el recorte en la cantera va a llegar, justo cuando se prevé la inauguración de la Academia en Arraijanal, entre el 75% y el 85% de lo invertido en años anteriores, que ya había bajado bastante respecto a lo anterior. Se procederá, pues, a una reorganización bastante importante dentro del club, con la cantera, vendida como piedra angular del proyecto, muy afectada.

Salidas en el cuerpo técnico

No relacionadas con el ERE, pero también hay muchas salidas en el cuerpo técnico de personas que acababan contrato, algo que Sergio Pellicer ya dejó translucir que le preocupaba en su entrevista en Málaga Hoy. Cope informaba de la salida de Quique Ruiz, preparador físico histórico con más de dos décadas en el club. También el preparador de porteros, Toni Mengual, y Toni Tapia, readaptador, que se irán a Olympiacos y Rostov, respectivamente.