Loren y el futuro de Pellicer: "Yo cuento con él, no tengo ninguna duda"

El futuro del entrenador empieza a quedar más claro. Loren Juarros reforzó a Sergio Pellicer y aseguró que cuenta con él y que encaja perfectamente en su idea de club: "Quiero que Pellicer continúe porque está en la línea de lo mío. Siempre he elegido a los entrenadores en la Real porque van en la línea que yo pienso. Si un entrenador ha ganado títulos pero está en las antípodas de lo que creo… No tengo ninguna duda de que es la persona para este proyecto”.

No fue la única cuestión que respondió acerca de la presencia el curso que viene de Pellicer, cuyo futuro ahora mismo está en manos del propio técnico: "Mi idea es que Sergio siga. Tuvimos una breve conversación hoy en persona. Tiene contrato y quiero contar con él, por las referencias, por lo que conozco y lo que he visto en estos meses. Es una persona que se ha ganado poder continuar en este nuevo proyecto, va a saber trabajar con la gente joven. Lo que no me ha dicho es que siga, otra cosa es que quiera romper el contrato".

Aunque abrió esa rendija, han hablado por encima de cuestiones de planificación: "Está pasando momentos difíciles, está pensando en el partido del sábado. Emocionalmente lo vivido en estas semanas, peleando por una salvación que no ha podido conseguirse... Hablamos de cuándo empezar la pretemporada, está con ganas de ser el líder del primer equipo en la próxima temporada”.

Sin embargo, al igual que José María Muñoz y Kike Pérez un par de días antes, no pudo ser tan categórico con el caso del director de La Academia: "Lo de Duda me pilla más lejano aún, no hemos tenido contacto. La reestructuración será en todas las parcelas y como con todos los técnicos estamos pendientes de tomar decisiones”.

Academia - Zubieta

"La Academia está ahí, otra cosa es lo que se haga. La calidad existe, tenemos que ir por ahí. Esa línea. No es Zubieta y no tiene que serlo, tiene que ser la Academia del Málaga. A ver qué sobra, falta, personas válidas y tiempo, a ver si somos capaces de ir lo más rápido posible. Trabajar con todos los clubes de la provincia, cualquier talento del Málaga”.