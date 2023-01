El Eibar también hace sus fichajes

El Málaga no es el único club de Segunda que se mueve en este mercado. También el próximo rival, el Eibar, ha presentado al delantero canario Juan Carlos Arana (Las Palmas de Gran Canaria, 2000) como nuevo jugador armero hasta 2025.

“No hace falta decir que el Eibar es un club histórico. Desde el primer momento noté que podía crecer y hacerles crecer a ellos desde mi humildad y mi trabajo. Estoy muy contento de que se diera la operación de forma rápida y sencilla. He encontrado un ambiente familiar y un entorno en el que me he sentido a gusto desde el primer día. Los compañeros se han preocupado de dónde iba a estar tanto yo como mi pareja y eso me sorprendió un poco. Venía de un vestuario joven donde estos detalles no se tienen tanto en cuenta y me sirve para agradecérselo y aprender yo para que cuando llegue alguien nuevo acogerle de esa manera”, comenzó.

“Vengo con ganas y con ilusión, es el primer proyecto en el que un equipo grande confía en mí. Lo primero darle ganas y aportar desde el rol que me toque. De mi destaco la profundidad con la que suelo atacar los espacios y aguantar el balón de espaldas. Me considero un delantero completo y en función de lo que necesite el míster creo que se lo puedo dar”, dijo Arana, que añadió: "Tal y como me he definido, me identifico con Stoichkov, que se mueve en todas las posiciones, lo puedes poner en bandas, en punta, en el centro y te rinde de la manera en que toca. El fútbol profesional es aportar donde te toca y de la mejor manera posible”.