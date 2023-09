Einar Galilea, trazas de líder: "Hablar de ascenso no es tabú, pero la meta es el Baleares; nada más allá"

Einar Galilea (Vitoria, 1994) se llevó los focos de la primera victoria del curso para el Málaga CF con ese cabezazo que parecía manso pero que acabó entrando por la escuadra de Iturbe tras la indecisión del meta. Delirio en La Rosaleda, pero el central de País Vasco, habitual garantía de rendimiento en la Costa del Sol desde muchas décadas atrás, la baja al suelo. Estuvo en el programa Área Malaguista de 101TV y mostró sus trazas de líder también fuera del césped. Su discurso es amplio e interesante. Tiene kilómetros y valora mucho su confluencia con el Málaga.

"Jugar enfrente de 20.000 personas como el sábado nos da un plus más y al contrincante le hace sufrir, sobre todo en esos momentos donde apretamos, sacamos córners, centros faltas... Ese bullicio de La Rosaleda, toda la afición junta... Cuando estás defendiendo lo pasas peor, como nos ocurrió en Castellón. Nos sacan dos centros, se envenenan, le dan al palo... Parecía que había más peligro del que realmente hubo. La Rosaleda nos va a dar muchos puntos. Ellos son un activo muy importante del club y ellos van a conseguir puntos", decía el central vitoriano, que asume la presión que hay y parece conocer bien el lugar donde se encuentra: "Vienes a un club grandísimo, que merece estar en el fútbol profesional, pero que llevaba una dinámica negativa. Que pasa por momentos difíciles. Como dije en la presentación, hay que acordarse de los trabajadores que no están por circunstancias ajenas a ellos por el ERE. Era lo que esperaba, un club de nivel superlativo. Era uno de los aspectos que me hizo decantarme por volver aquí. Una vez sales al extranjero también podía tener mercado fuera, pero volver a casa y a un club de esta entidad te hace tener menos dudas".

"Lo del año pasado no debe ser una carga para nosotros", avisa Einar, que señala que "este es un equipo y una plantilla nueva. Muchos no estábamos en los años difíciles que tuvieron club y afición. Somos conscientes, tenemos que honrar a todos los que tenemos atrás, al escudo. Pero con ilusión y alegría para conseguir cambiar la balanza, la cara, el ambiente. Y conseguir ilusionarles".

"Sí, se percibe la exigencia", admite el gasteiztarra sobre lo que se siente al vestir la blanquiazul: "Está en cualquier club y más en uno de esta entidad. Esto es muy largo. La gente que piensa que el Málaga va a venir a Primera RFEF, se va a pasear, a ascender por el nombre y la entidad, está muy equivocada. Creo que es una categoría muy difícil. Se va a hace largo, va a ser muy complicado. Necesitamos que todo el mundo sume, ayude. Vamos a tener momentos muy difíciles, otros donde estaremos bien todos juntos. Pero calma, esto no ha hecho más que comenzar. Es la jornada 2, hasta mayo no está nada dicho".

Desde el club cuesta bastante pronunciar la palabra ascenso. "No es tabú, no es que no queramos pronunciarla, pero sí debemos tener los pies en el suelo. Vender algo que ojalá se dé, pero que es muy complicado... Todos tenemos en mente ejemplos en la misma categoría de otros clubes muy grandes, al nivel de Málaga y ciudades muy grandes, que no lo consiguen y siguen intentándolo año tras año. Realmente esta competición es muy difícil, hay muchos equipos y ascender es muy complicado. No queremos fijarnos una meta tan larga, sino el objetivo siguiente, nada más allá: Baleares".

Acerca de su rol en el vestuario, Galilea decía que "éste es un grupo unido, tenemos cada uno una aportación. Es muy rico en cuanto a diversidad. Eso nos puede ayudar mucho en momentos en que haga falta serenidad la podemos aportar unos y cuando se necesite otra cosa hay gente joven con un desparpajo tremendo que lo puede hacer tranquilamente. Vengo nuevo, tengo que aprender de la gente que lleva tiempo, como Ramón, Genaro o Juande. Todos venimos a sumar, es lo que percibo. Venimos a un sitio nuevo, donde la exigencia es máxima y queremos ayudar".

"Yo lo que veo y lo que percibo es que todos estamos muy involucrados", insistía sobre la unión del grupo: "Todos tenemos nuestra parcela. Y a partir de ahí no sé qué pasó otros años. He leído mucho sobre capitanes y demás. Tampoco me quise empapar porque no sé hacia dónde ven. En los momentos difíciles se verá si estamos unidos o no, pero hasta ahora vamos a una. Después de la derrota de Castellón mantuvimos la calma y nos ayudamos unos a otros. Cuando el de al lado caiga, entre todos los tenemos que levantar y le tiramos hacia delante".

Victoria ante el Atlético B

"Vamos a por el partido, lo intentamos. Ellos tienen sus armas, cuesta hacerles daño. Lo intentamos por abajo y con centros. Con un córner se consigue abrir la lata y el gol de la victoria. Quiero transmitir que esto es muy largo, es un equipo recién hecho, pocos jugadores quedan del año pasado. Nos tenemos que ir conociendo mucho más. Nos ayudarán a crecer los resultados. Ya tenemos tres puntos y hacernos fuertes en La Rosaleda va a ser una de las claves de este año. Si vamos todos en el mismo barco vamos a conseguirlo".

Cambios

"Son partidos diferentes. Planteamos el partido diferente al de Castellón. Pudimos darle más vuelta al juego, de lado a lado, intentando por abajo, combinando... El Atlético de Madrid B sabíamos que una de sus fortalezas era el contragolpe, con balones largos, gente arriba con zancadas muy grandes. Cada equipo te exige unas cosas, cada semana se trabaja lo que te vas a encontrar el fin de semana, aspectos distintos. Para el siguiente partido, el Atlético Baleares nos demandará otro tipo de cosas. Es labor del staff identificar las fortalezas del equipo contrario y nosotros entrenarlas durante la semana".

Fuera del campo

"El vestuario es sagrado y lo que pasa ahí dentro se debe quedara ahí. Cada uno puede aportar personalidad. En momentos de exigencia de trabajo unos podemos alzar la voz y en momentos de alegría y atrevimiento lo pueden hacer otros. Todos tienen que aportar y hay que identificar ese momento".

El gol

"Viendo el partido y el gol, me viene el balón y la intento meter ahí a ver qué pasa. Veo a Nelson y yo pienso que le doy la asistencia porque la iba a tocar. El portero duda pensando que la iba a desviar y bota y entra y nos da los tres puentes. Si Nelson no está ahí probablemente el portero la coge sencillamente".

Marcha al extranjero

"Desde los 10-11 años entro en el Alavés, salgo a los 23-24. Salgo después de una operación de cruzado en la rodilla izquierda. Entiendo que tengo que salir fuera para disfrutar de minutos y crecer como futbolista. El Alavés tenía un club convenido, el Rudes. Se me ofrece esa posibilidad, lo veo con buenos ojos, salir y competir en una primera división europea y sentirme futbolista después de la lesión me va a venir bien. Lo hacemos muy bien allí, merecía un salto a otro lado. Se da de la mano del Alavés, con otro equipo convenido en Francia, el Sochaux, ahí apalabrado. No se dan las cosas bien, no se ponen de acuerdo entre ellos y esa aventura sale mal y recalo en otro equipo croata, el Istra, que el Alavés convenio. Una ciudad más grande. A partir de ahí estoy cuatro años y medio siendo una persona importante a nivel vestuario, deportivo y personal. Salir a esa edad de 23-24 cuando eres joven pero ya tienes la cabeza amueblada, a una nueva cultura y un nuevo país donde todo es nuevo, ayuda a crecer mucho como persona. Una vez acabo contrato allí, el año pasado lo hago muy bien, empiezo a meditar si volver a casa o seguir con el extranjero. Cuando hablamos con Loren para venir al Málaga, pfff... Pocas veces un club de esta entidad te llama y te da esta oportunidad".

Croacia

"Mucho talento. Es una primera división muy desigual. La Primera tiene 10 equipos. Cuatro son muy buenos, compiten a nivel europeo, previas. Dinamo Zagreb, Hadjuk Split, Osijek y Rijeka son grandes equipos. Los demás son de nuestro nivel digamos. Cada uno tiene asumido su rol y sabe lo que va a disputar esa temporada. Hay mucho talento en esos países balcánicos y ex yugoslavos, la selección nacional así lo plasma cada vez que compite. Croacia siempre está arriba, es el espejo donde se miran las canteras, el trabajo de metodología es muy bueno. Pero en cuanto les ponen a jugar y son jóvenes vienen otros equipos europeos se los llevan. Es el círculo donde se mueve la liga. Sacar gente talentosa, de calidad y joven, hacer una venta y conseguir dinero para seguir formando la Academia".

Elección de Málaga

"Es importante la ciudad, el entorno. En Francia tuve mal recuerdo porque deportivamente no se dio, pero también la ciudad era muy pequeña, no hacíamos mucha vida en la calle. Somos deportistas, pero también personas. Necesitamos nuestros círculos, nuestro ocio, de dar un paseo por la playa. El sitio donde vives juega un papel fundamental en elegir un sitio u otro. He tenido mucha suerte con lo que me ha tocado vivir. No conocía ni a Jokin ni a Luca, pero sí a Marco Sangalli, jugué con él. Y un gran amigo compartió vestuario con Jokin. Así que nos pusimos en contacto rápido y ayuda".

Fichaje

"La negociación fue sencilla, salió en prensa, yo me sorprendí. Pero Málaga es lo que tiene. Hay mucha gente alrededor del club y el boca a boca también es lo que tiene. Cualquier cosa puede salir. Cuando yo estaba en casa y ya había hablado con Loren, pero sin negociación ni nada, sólo para mostrar interés, me llevé la sorpresa cuando salió en prensa. Pero la negociación fue sencilla. Quería venir a una ciudad y un club como éste y ellos querían tenerme en la plantilla".

Retos

"Me centro en ser feliz en el día a día. Entrenando con esta gente, que así me lo transmite y viviendo en una ciudad como ésta, rodeándome de esta gente lo estoy consiguiendo. No quiero pensar a largo o medio plazo. Vamos a ir día a día. Disfrutar de entrenamientos y partidos y nada más. Sólo tengo palabras positivas. De la gente, la ciudad y el club. Si hago una trayectoria larga aquí será una buena noticia para todos".