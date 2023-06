Einar Galilea: "¿El Málaga? No me cierro puertas?"

Uno de los nombres que maneja el Málaga con vistas a reforzar su plantilla para la temporada 2023/2024 en la compleja Primera RFEF es el de Einar Galilea. El futbolista está libre y tiene opciones sobre la mesa, sin embargo asegura que no va a correr para tomar una decisión y que valorará cuestiones personales para decidirse. Ahora mismo está en su Vitoria natal.

El futbolista habló para los micrófonos de la cadena SER en la capital alavesa al respecto del interés mostrado por el Málaga, que ha reducido su optimismo con respecto a Galilea en los últimos tiempos. "No me cierro puertas, es la primera que vez que quedo libre en mi carrera. Tengo cosas de aquí (de España) y si sale algo fuera también hay que valorarlo. Como he dicho, no estoy cerrado a nada. Habrá que decidir también sabiendo cuál es el entorno y todos los condicionantes que hay alrededor de un club. La conexión con Vitoria es importante para mí. Así que ahora a disfrutar de Gasteiz y su gente, que lo he echado mucho en falta", argumentó el central.

Einar Galilea (Vitoria, 1994) vino desarrollando su carrera en Croacia estos últimos años (Rudes e Istra). Cerca ya de la treintena, se toma muy en serio este paso, que marcará su trayectoria de un modo u otro. "No tengo prisa para elegir, quiero elegir bien. Una decisión como ésta forma parte de tu manera de vivir, la ciudad que elijas, otros condicionantes... Hay que meditarlo bien porque al final serán dos o tres años de tu vida que van a estar supeditados a esta decisión. Por eso ahora quiero estar tranquilo, disfrutar de mi gente y tomar una decisión correcta. No me va a volver loco y a disfrutar de lo que tenga que venir", sentenció.

Perfil de Galilea

Galilea es un jugador con personalidad, que toda esta temporada ha sido el primer capitán del club croata, que ha acabado la temporada en quinto lugar, cerca de los puestos europeos. Metió dos goles. No hay que perder de vista que el club intenta también construir un vestuario con líderes, de los que ha adolecido en las últimas temporadas, algo que se percibía desde fuera y se reconoce también desde dentro. Las áreas son esenciales y construir equipos sólidos que reciban pocos goles es algo esencial en esta categoría.