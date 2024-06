Se prepara un gran recibimiento para el Málaga CF - Celta Fortuna

Se prepara un gran recibimiento para el Málaga CF para el próximo jueves A las 17:30 horas, dos horas antes del encuentro, está citada la afición en la recta de Tribuna para alentar al equipo y darle un impulso emocional antes del duelo clave ante el Celta Fortuna que dirime quién accede a la final del ascenso a Segunda División. El año pasado ya se vivieron escenas espectaculares en los prolegómenos cuando el equipo peleaba por no bajar, aunque el apoyo no sirvió para conseguir el objetivo. Esta vez se espera que la unión haga la fuerza y sí sea así.

La fiebre para el partido que el próximo sábado es alta en el malaguismo. Se han acabado las entradas que había disponibles, pero el club aún no ha anunciado el "no hay billetes" porque intenta conseguir más localidades, para lo que puede haber dos vías distintas.

En primer lugar, este miércoles por la noche acaba el plazo para que los abonados retiren su localidad, gratuita e incluida en el pago de la temporada. Aquellos que no la hayan retirado en ese momento perderán su derecho a acudir el duelo y el jueves se pondrá para público en general una remesa extra. "Como medida para asegurar la mejor entrada posible, los afiliados que hayan acudido a cinco partidos o menos de la temporada regular deberán confirmar su asistencia al encuentro. En caso contrario, se liberará su butaca para la venta al público general", anunció el club. Además, se intenta conseguir por otra vía. Se aguarda a cuál será la petición final de los seguidores rivales. No se espera un amplio número y se apurará para ver si se pueden conquistar más localidades de la zona visitante para ponerlas a disposición de malaguistas.

Malaguistas, nos vemos el Sábado en la recta de tribuna!!!! TODOS JUNTOS POR UN OBJETIVO 💙🤍 TE QUIERO @MalagaCF 💙🤍 pic.twitter.com/LjT9IAObFV — Malaka Hinchas 2001 (@MalakaHinchas01) June 2, 2024

Son los motivos por los que el club no ha anunciado el sold out, ahora mismo no se pueden conseguir entradas para el partido y el lleno es una realidad con los señalados matices. Son unas 1.200 personas las que no han acudido a los cinco partidos estando abonados y ya se habían retirado unas 250.