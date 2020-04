Juan Calatayud (Antequera, 1979) volvió al Málaga como preparador de porteros de la cantera, la misma de la que formó parte tantos años y en la que logró, entre otras cosas, subir a Segunda A con el filial antes de dar el salto al primer equipo. Ahora, a sus 40 años, reparte todo lo que cargó en su mochila durante su etapa profesional.

Como él en su día, ahora el primer equipo cuenta con Kellyan y Gonzalo para pelear con Munir. "Muchas veces no es tan importante el dinero, sino tener un buen grupo de trabajo que traiga buenos jugadores al filial. En este momento que hace falta para el primer equipo van a tener más posibilidades. Siempre pasa lo mismo, en mi época también, cuando subí con Juanito y Juan Rodríguez. Fue una época en la que económicamente tampoco estaba el club muy boyante y subimos. Muchos jugadores van a llegar a ser futbolistas gracias a eso, y se va a apostar por ellos. El Málaga debe apostar por eso, para tener jugadores que independientemente del tema económico, se pueda tirar de ellos", analizó Calatayud.

"Tanto Gonzalo como Kellyan son dos grandísimos porteros. Están compitiendo, la relación entre ellos está muy bien y, sobre todo, lo más importante es que están entrenando cada día con el primer equipo y eso cuando bajan al filial se nota, por la capacidad mental que tienen en los partidos. A los juveniles también les viene muy bien para que vean cómo se comporta un jugador ya del primer equipo. Es muy importante, aparte de la calidad futbolística de los dos, la calidad humana y lo que ayudan cuando bajan al filial, con la misma actitud", añadió sobre los canteranos.

El regreso de Calatayud a la entidad coincide con una etapa en la que varios compañeros de generación también se asientan en diversos escalones del Málaga. El antequera es voz autorizada para hablar de ello: "Somos jugadores que debutamos en Primera con el Málaga, pero esa generación en concreto no sólo crecimos como futbolistas, sino como personas. Nos encontramos siendo niños y la mayoría nos fuimos siendo hombres. Conocemos al club y la idiosincrasia. Veo el cariño que nos muestra la gente del club a la gente que hemos estado, por circunstancias, muchos años fuera. Y ahora cuando volvemos ves que hay gente dentro del club que se alegra de corazón".

"Mi vuelta me pilló un poco de sorpresa. Mi pensamiento siempre ha sido estar en la que considero mi casa, donde crecí como futbolista y persona. Cuando Paco Ruiz, que era coordinador de porteros y aparte es amigo, me comentó que había una posibilidad de irse a China y quedar un puesto vacante; y que si yo estaría dispuesto a que hablase de mí por si Duda y el club estaban de acuerdo para entrar y trabajar con los porteros. Yo le dije sin pensarlo que sí, y agradecer al club la confianza que ha mostrado en mí", contó acerca de su vuelta a Martiricos.

Hungría e India

"Cuando acabé en el Mallorca, gracias a Paco (Ruiz), surgió la posibilidad de ir al Videoton. Un club en Hungría que tenía muy buena pinta. Los dos años nos fue muy bien, el primer año estuvimos líderes mucho tiempo e hicimos final de la Copa de la Liga; y el siguiente año hicimos final de Copa en Hungría y fuimos campeones de Liga. La experiencia en India hablé con Josemi, que me comentó que había estado el año anterior y había estado bien, y por eso decidí ir".

Proyectos personales

"Siempre tuve claro que, si las circunstancias se daban, viviría en Antequera. Hice la casa en 2004, y mucho tiempo venía un mes al año como mucho, pero siempre mantuve la casa y mi idea era quedarme aquí. Siempre que se me ha propuesto, estando en el Málaga también, de ir a sitios sobre todo con tema de niños, de hospitales, de visitas, hacer cosas… A mí no me costaba nada y siempre he intentado ayudar. Aparte he montado una empresa con mi mujer, de un producto que conocimos en Hungría que va muy bien para los pequeños (‘Pocos Mocos’, la empresa). Es un aspirador nasal y muy contento con ese proyecto.

Confinamiento por coronavirus

"En España, a nivel de ciudadanos, todo el mundo está apoyando y haciendo lo posible. Los cuerpos de seguridad, ejército, sanitarios, camioneros, farmacéuticos, cajeras de supermercados… Están poniendo su vida en peligro para el bienestar común. Eso es importante. No podemos olvidar lo que nos ha pasado, tenemos que seguir así. Todo lo que las personas han hecho en su momento, agradecérselo, y ser conscientes de que como sociedad esto nos va a hacer crecer mucho. Creo que la gente está demostrando la pasta de la que está hecha. Todos juntos, sumando, somos mucho más fuertes".