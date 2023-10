Entrevista a Miguel Rivera: "El Málaga está preparado para pelear el ascenso"

Este jueves a las 12 de la mañana, el Málaga CF se verá las caras contra la UD Melilla en un partido con mucha polémica, dado que el cambio de fecha no terminó de gustar en tierras africanas. Este duelo es de suma importancia para ambos equipos, ya que el cuadro de la Costa del Sol necesita ganar para hacer bueno el empate ante el Recreativo de Huelva, mientras que su rival para intentar salir del pozo. Debido a esto, Miguel Rivera habló para este periódico en los días previos a este enfrentamiento.

¿Qué tal afronta usted el duelo contra el Málaga CF?

Bueno, la verdad que para nosotros cada jornada, aunque esta se ha adelantado el jueves, por los motivos que sabemos todos, nosotros lo afrontamos siempre como un reto de una nueva oportunidad de ser capaces de hacer un gran trabajo y hacerlo merecedores de un resultado positivo. Después, eso es, digamos, el resumen de lo profesional. En lo personal, evidentemente, pues hay también otras situaciones que se van a dar. Uno es de Málaga y además estuve en el club y está claro que siempre va a haber buenos recuerdos y va a haber unas sensaciones siempre, como te digo, en lo personal y en lo familiar, que ojalá, por lo menos hagamos un buen trabajo y podamos todos disfrutar un poquito, pero bueno, muy contentos de poder visitar la Rosaleda.

¿Qué opina usted sobre el cambio de fecha del partido?

Somos una ciudad encantadora, acogedora, que somos muy abiertos, porque somos una ciudad multicultural. Yo cuando veo muchas noticias aquí sí que se vive la multiculturalidad y todos nos respetamos y todos vivimos de maravilla, pero sí que es verdad que resulta que nosotros el problema que tenemos es los desplazamientos. Y hay mucha, mucha, mucha ilusión dentro de nuestra afición, ya que el año pasado ascendimos y teníamos la oportunidad de visitar un estadio que es histórico, un club que es histórico y que evidentemente se quería disfrutar de ese partido. Y el cambio de fecha suponía, porque para nosotros es un gran hándicap los desplazamientos, porque no siempre hay vuelos disponibles, sobre todo en este caso que es un puente muy señalado. Entonces es verdad que había muchos aficionados nuestros que ya tenían los vuelos. Ese fue el gran problema. Entonces se cambió ahí a última hora y todo es muy respetable, pero es verdad que hay que respetar también a las aficiones, a los clubs, a las ciudades, porque ha sido una gran dificultad de muchos, muchos aficionados que no han podido encontrar vuelos. No solo vuelos, nosotros tenemos dos formas de viajar que son los aviones y los barcos y está claro que hay una grandísima demanda en esas fechas. Había familias enteras que ya tenían esos vuelos reservadospara sábado o domingo, pues lo han tenido que cambiar los que han podido y otros no han encontrado. Ese es el gran problema. Hay que pensar, nosotros pensamos en los nuestros.

¿Cómo ve usted lo que resta de competición más allá del partido del jueves para ambos equipos?

Nosotros empezamos con varios problemas. Es verdad que muchas veces se entra en esta dinámica. Unas veces son positivas, otras son negativas. Y ahora nosotros estamos en esa dinámica que te ocurre todo. Es decir, tenemos que estar como en un estado de alerta continua para poder ir superando todos los problemas que se nos han ido acumulando. Esto de que fallas el penalti, que te metes gol en propia puerta, lesiones inoportunas como la de Alberto el sábado. Lesiones que a lo mejor se te acumulan en una demarcación.Problemas a la hora, por ejemplo, cuando fuimos a viajar a Ceuta no pudimos porque se había quemado el hotel donde estaba la residencia allí en Ceuta, pues tuvimos que quedarnos en Algeciras, después coger el barco, llegar allí, comer y competir. En fin, son muchos detalles que nos están pasando cuando estás en esta dinámica. Entonces, lo que estamos es con esa conciencia diaria de trabajo, para intentar revertirla lo antes posible. El otro día hicimos una magnífica primera parte con un inicio de partido espectacular, como queríamos y pretendíamos. Y esto es lo que nosotros ahora mismo, por parte de la Unión Deportiva de Melilla, tenemos como objetivo revertir desde la concentración y la máxima unión de todos lo antes posible nuestra situación. Nosotros tenemos muy claro nuestro objetivo, que este año es permanecer en la categoría a toda costa.

Y evidentemente lo que veo del Málaga, pues que como siempre, es un club histórico, esté en la categoría que esté, juega siempre o compite en este caso para ascender. No hay más, sobre todo este año,que el año pasado ya sabemos que se desciende del fútbol profesional y Málaga por ciudad, por historia, por la afición y por todo lo que conocemos, necesita y se merece estar en el fútbol profesional, está claro.

¿Ve al Málaga preparado para conseguir el ascenso o, al menos, para luchar por él?

Yo creo, vamos, no solo que lo creo, es que estoy muy convencido que sí. Ha sabido salir adelante desde el trabajo también, es verdad que costó un poquito al principio, pero de ahí configurando una plantilla muy competitiva, después tiene el club, la ciudad, todos los requisitos para atraer a grandísimos profesionales, y yo creo que se ha hecho un trabajo muy profesional, muy serio, con ese escaparate que es el club para cualquier profesional, como te digo. Está claro que después lo que veo me gusta mucho, porque esa intensidad que proponen en juego y sin balón, la forma de presionar con gente también joven, muy importante en el fútbol nacional, eso te hace pensar que vas a ser uno de los candidatos a pelear por el ascenso con toda seguridad.

Usted debutó en Primera División con el Almería, ¿qué recuerda de aquella etapa?

Sí, ahí tuvimos tres años, debutamos tanto en Primera como en Segunda División. Bueno, yo soy un entrenador humilde, saliendo del barrio de Carranque, donde por distintas razones hay que dejar el fútbol muy joven, y nos dedicamos a entrenar después, porque mi pasión en lo que es el fútbol seguía dentro. Abandonamos el trabajo que teníamos para poder en aquel momento estudiar, porque antes había que hacer el electivo para poder ser técnico superior. Y eso es lo que hicimos. Y ahí empezamos en el fútbol malagueño, tanto en Alhaurín, como en ell Puerto de la Torre, como en Torremolinos, como en el Málaga, que también estuvimos, pero pronto descubrimos que si queríamos ser profesionales y dedicarnos a esto, había que salir. Había que salir, y fue lo que teníamos claro en la familia, y es lo que hicimos. Y entonces empezamos a recorrer donde te llaman. He estado en Valladolid, en Almería, en Murcia, en Extremadura, en todos los sitios, en Andalucía, aquí en Melilla, es la segunda vez, ya que estuve hace 20 años, en Cartagena y en muchos, muchos sitios más tarde.

¿Qué tal se encuentra usted actualmente en Melilla?

Por supuesto. Estoy absolutamente convencido que, bueno, que la situación que va el fútbol, esta dinámica que nosotros tenemos, es difícil en otros sitios, y si no fue por una serie de circunstancias, de que te tengan aquí, porque el fútbol cada vez tiene menos paciencia. Pero mira, yo estuve hace 20 años, hicimos una temporada muy, muy buena. Yo siempre he estado agradecido, me fui muy agradecido, y he vuelto muy agradecido. Volví para resolver una situación que había muy compleja, la pudimos resolver al año pasado.

Por las dificultades de movilidad, ustedes realizaron muchas tareas del mercado de fichajes directamente en la península, ¿qué tal fue y qué dificultades tuvieron en este proceso?

Sí, es una gran realidad que nosotros tenemos más dificultades que otros clubes, porque siempre cuando se habla de Melilla, pues al principio no es la opción más llamativa hasta que tú conoces Melilla. Te resulta un poco difícil al principio, porque no te apetece tanto, pero después, cuando conoces la ciudad, esta es maravillosa. Somos, como te digo, una gente muy acogedora, muy amable. Pero siempre el futbolista profesional, pues tiene tendencia a preferir ciudades o equipos de la península antes que desplazarse a cualquiera de los otros puntos, igual que le pasa a las islas, ¿no? Pero bueno, es nuestra realidad y tratamos de resolverlo, pues, con ilusión y con trabajo. Aunque ahora mismo, pues no nos están saliendo las cosas como esperábamos. Porque es verdad que la categoría también tiene un nivel extraordinario. Pero sí, nosotros tenemos que viajar mucho a la península para poder hacer nuestro trabajo a la hora de confeccionar plantillas. Así es.

Actualmente, la UD Melilla está en proceso de elegir nuevo presidente, ¿cómo afecta eso al equipo?

Son temas que tenemos también en nuestro día a día, pero sinceramente la profundidad y las circunstancias, pues creo que es un poco por el bien del equipo, porque cuando tocaba el proceso era, digamos, en el verano del año que viene, y eso ya ha ocurrido alguna que otra vez, por lo que me explicaba el presidente, nuestro amigo Luisma Rincón, pues cuando ocurre eso no se puede hacer fichajes, entonces como que el proceso de confeccionar la plantilla se para. Y como todos tenemos ilusión en continuar en Primera RFEF, no queremos que eso ocurra. Es decir, que coincida, para que lo entendamos, el proceso electoral con el mercado de fichajes, porque eso sería muy perjudicial para poder configurar un proyecto ilusionante de cara a la temporada.

¿Tiene usted pensado volver a entrenar a Málaga?

A mí me gusta ser muy respetuoso con todos los compañeros y con todos los clubes. Yo llevo toda la vida en esto, como yo digo, tengo ya 62 años. Es verdad que, bueno, pues ya el momento se va acercando, seguramente en poder, no sé si terminaré entrenando en Málaga en alguno de los equipos, de forma ya más tranquila. Bueno, más tranquila, yo eso de tranquilo, no lo entiendo por mi carácter y por mi forma de ser. Pero bueno, te quería comentar que a lo mejor más cerca, ya de la familia, donde la distancia no sea ningún obstáculo para poder disfrutar de la misma, sobre todo ahora que esta semana pasada me hicieron abuelo, ya también va mirando uno todos estos temas familiares, pero ya te digo, ahora mismo las pilas absolutamente cargadas, mucha energía y encauzar todo lo que tenemos en poder resolver lo antes posible esta situación que queremos todos, que es sacar el equipo de ahí.

¿Y al Málaga CF?

Sí, sí, pero bueno, yo tengo bastante amistad con mi amigo Sergio Pellicer que lo está haciendo de maravilla ahí en el Málaga, que por cierto, también le quiero mandar un abrazo enorme, creo que ha tenido algún problema relativo a una operación, algo de salud, no sé qué es, sinceramente, y lo que sí es verdad, que yo cuando hablo es de volver a Andalucía, a la casa o a Málaga, pero por estar cerca a la familia, y bueno, yo me acuerdo que estuve unos años muy buenos en Torremolinos, por ejemplo, hace ya muchos años, antesprecisamente de firmar en el Málaga, no tiene por qué ser solo en el Málaga, puede ser en Vélez, puede ser en el Antequera, puede ser en Torremolinos, puede ser en el Estepona, puede ser en San Pedro, no lo sé, sería cuestión también en ese momento de que pudiese salir algo que nos apeteciese, que tomásemos la decisión de que fuese atractivo para volver.