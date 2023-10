Las verdades de Genaro

La continuidad de Genaro Rodríguez generó controversia en el malaguismo. Fue uno de los jugadores señalados por la grada con el descenso. Es verdad que tuvo errores, como que el resto. Y tuvo personalidad para quedarse una temporada más y revertir tendencia. Como se vio en Huelva cuando no estuvo, es un jugador que es importante para el funcionamiento del equipo. Probablemente esa contra que cuesta el gol de Caye Quintana no se hubiera finalizado con él en el campo, aunque hubiera costado una tarjeta amarilla.

Genaro es ahora capitán habitual. Estuvo en el programa Área Malaguista de 101TV y habló largo y tendido, dejando reflexiones interesantes. "El año pasado era impensable ser capitán, ya sabemos lo que pasó, pero estoy agradecido por serlo y un orgullo estar junto a Juande, Ramón, Sangalli, Alfonso y Dioni que vamos todos a una. Las individualidades tienen que ponerse al servicio del equipo para que todo funcione. Es mejorar cada día para llegar lo más alto posible", reflexionaba el centrocampista, aún con el empate de Huelva fresco: "Teníamos planteado que el Recreativo era un equipo bastante potente en transiciones, me sorprendió que esperaran, que no presionaran la salida de balón. Teníamos claro que debíamos jugar en su campo. Si nos hubiesen planteado el partido de otra forma y nos hubiesen presionado arriba hubiéramos jugado más directo. Pero estamos hechos para dominar, tener el balón, llegar por banda con nuestros carriles bien altos y los extremos. A partir de ahí es adaptarse a las exigencias de los partidos. En Baleares lo vimos, esa dinamita arriba es súper importante, en cualquier categoría pero en esta más. Hay mucho balones parados, muchos rebotes y jugadas y en cualquier despiste te plantas con el empate. En un minuto te cambia para bien o para mal. Tuvimos ocasiones, las buscamos: faltas peligrosas, un córner abierto y otro cerrado en los últimos minutos... Un balón se queda muerto, la metes y te vas con otra cara. El punto es positivo".

Acerca del problema de salud de Pellicer que le obligó a estar en un segundo plano, Genaro decía que "lo comunicó al grupo y todo normal, no era nada peligroso, un tema de quitarse una cosa. Mucha normalidad, una pronta recuperación, se perdió sólo un entrenamiento y ya al día siguiente lo siguió desde arriba. Le damos total normalidad. Manolo es un artista, un loco en el buen sentido de lo suyo, metódico y con todo controlado. Un entrenador tiene que tener un segundo que le complemente. Si el primero es echado para adelante el otro debe tirarle el freno de mano. Me gustaría tenerlo así si soy entrenador en el futuro. Llevan mucho tiempo juntos. Me enfrenté a ellos de juveniles con el Sevilla".

"Dioni hizo una muy buena labor cuando entró, Nelson veíamos que ganábamos todos los duelos y tuvo varios buenos cortes, qué decir de un delantero como Roberto, con todo lo que te da, presión, aguanta la pelota, va al espacio, te asiste... El control de Dioni es de Primera División. Controla y remata con izquierda y lo coloca al primer palo. Esa definición la tiene él, mete muchas en los entrenamientos", comentaba sobre la actuación de sus compañeros, al tiempo que incidía en lo que propone el técnico: "Nuestro estilo está bastante claro, tirar los laterales arriba, uno con recorrido da mucha soltura a los extremos. Estuvieron Kevin y Larrubia en Huelva, pero está Juan, Haitam, que tiene mucho desborde, cuando vuelva... Jugar con los laterales altos propicia espacios atrás, hay que estar pendientes a las coberturas para que el equipo sufra menos. Cuando atacamos todo el mundo ve en el balón, pero me considero zona defensiva por estar pendiente de todo. En el palo que pega Luca el balón le queda al que está solo e inicia la contra suya. Tenemos que estar pendientes de esas vigilancias. Si hay un rechace y la coges estás otra vez en tres cuartos de campo suyo. Desde el cuerpo técnico se me exige eso".

"Es gratificante verte ahí arriba", opina sobre el segundo puesto en la tabla de momento: "Esto acaba de empezar, es muy largo, pero vienes de una época en la que el malaguismo, el equipo y todos no estamos acostumbrados a ganar. Tenemos que seguir en esa dinámica, es súper importante en el fútbol. Hay que tener los pies en el suelo. En el transcurso de la semana se trabaja, pero cualquiera en esta categoría te pinta la cara. Te sientes importante por toda la masa que tenemos detrás. Qué casualidad que vas a Huelva y hacen la mejor entrada de la temporada. Eso lo sabemos, en Linares jugamos casi en casa, te da una vida y una motivación por pelear por el objetivo que tenemos en mente...".

Habló Genaro sobre otros temas

Equipos andaluces

"La categoría es complicada, pero los datos están ahí de datos y goles. Veo la clasificación del Grupo II y es muy complicado. El Córdoba, Algeciras y Antequera están ahí, el Ceuta, nosotros, el Castellón... Mucho nombre. El Murcia irá para arriba".

Kilómetros

"Lo lleva Julio eso. La semana después nos dan los datos que hemos hecho en cada partido. Recorremos bastantes metros, significa mucho desgaste. Puede ser que lleguemos apurados al final de los partidos, pero los equipos están preparados con buenos profesionales, analistas, preparadores físico... Hay que exigirse al 100% para sacar partidos adelante".

Árbitros

"Tienen que tomar decisiones porque no está el VAR detrás para corregir. Nos pueden beneficiar o poner más trabas, pero tenemos que llevarlo de nuestro lado. Son personas, se pueden equivocar, igual que los linieres, pero tenemos que jugar esa baza, hay árbitros con los que hablas más, otros te dejan menos. Ellos estudian igual quién protesta y quién no. Es fundamental para nosotros y tenemos que tenerlo presente. Estoy en un 50%-50% con el VAR o no. Aquí marcas un gol y vas a ir a celebrarlo con la afición a no ser que sea un fuera de juego muy claro. Alguna mano que parece que es o que no es... Puede beneficiar o perjudicar. En un balón largo que esté el delantero por un centímetro en fuera de juego y el central no llegue... A mí me encanta eso de celebrar el gol. Por ahora el nivel arbitral está muy bien. De momento sólo llevo dos amarillas, es la esencia del fútbol. Ahora te agarro, luego te suelto, los bloqueos... A mí me encanta, es la esencia del fútbol de barro. Ha cambiado mucho, el nivel de los equipos y jugadores ha subido bastante. Se nota más calidad, no tanta ida y vuelta. Ha subido mucho. Cualquier equipo te planta cara, siempre hay individualidades que te resuelven. El fútbol español ha cambiado a mejor".

Evolución

"A Málaga llegó un Genaro con más inexperiencia. Llegué al fútbol profesional en Miranda de Ebro, fue un año de bastante aprendizaje. El día de mi presentación lo dije, tener la familia cerca, en Málaga, venir a una ciudad espectacular, el fútbol la gente lo vive de locos. Ahora soy un Genaro mucho más maduro, conoce más situaciones de juego, los rivales por dónde te pueden salir. Hasta Messi sigue aprendiendo cada día. Estamos en mejorar cada día y por qué no hablar de lo que todos sabemos en mayo. No se puede decir, lo tenemos presente que es muy largo. Sabemos que vendrán tres empates y no ganaremos, pero hay que sumar. Lo que vemos en la tabla en mayo puede ser totalmente diferente. Con las cinco victorias la gente se iba contenta, los niños con una alegría inmensa... La palabra tabú [en referencia al ascenso] no la tenemos presente, semana a semana. En mayo hablaremos de lo que tendremos que hablar".

Madurez

"Me considero bastante maduro, tengo mis momentos de risa pero las críticas te hacen más fuerte. Ayer vi a Parejo que le pitan en El Madrigal y todos pasamos por estos momentos. Hoy puedo entrenar mejor, al otro día peor... Es el equilibrio emocional que debes encontrar. Pero las críticas, aunque suene a tópico, te hacen más fuerte. Hay gente que va a su psicólogo. En cantera sí trabajé, pero de tú a tú no he tratado con alguno, pero la gente que lo hace a través de ellos fenomenal, su círculo cercano es clave. La familia va a estar siempre, en buenas y malas, que es cuando la gente no de verdad no te da la palmadita en la espalda. Refugiarte en quien te quiere es lo primordial. Los colegas te dicen en el verano lo típico, que si te quedas o te vas. Yo les decía que si el club no me decía lo contrario mi idea era quedarme. Lo he dicho en prensa. Después de un descenso la gente busca soluciones, caras nuevas, ambición... Yo la ambición no la perdí, para los que nos quedamos, como Juande y Ramón, lo hablamos mucho entre nosotros. Que es un palo duro, que es tu carrera, a nivel de club y ciudad supone mucho. Es un reto muy ambicioso. Por la calle lo típico. Cuando he ido al centro te encuentras niños o personas mayores en el centro comercial. Te piden fotos y ese cariño se agradece".

Errores ante el San Fernando

"A nadie le gusta cometer errores, pero forma parte del juego. Cuando cometes un error intentas hacer lo correcto de nuevo en la siguiente. Te puede venir un runrún, pero el fútbol sigue, no te espera y no para".

Suplencia

"El primer año de Miranda me tocó ser mucho suplente. Tener una buena actitud te puede llevar a algo mejor. Hay 23 futbolistas y todos quieren jugar, pero si no aprietas el titular, este puede llegar a relajarse y 100% el nivel baja. Siempre he sido metódico. Si yo bajo el nivel soy mediocre y si bajo el nivel el equipo baja también. Si participo menos tendré que demostrarle al cuerpo técnico que está equivocado. El otro día veía el Mallorca y le hacen una pregunta sobre Larin a Aguirre y se puede ver y él lo dice. Si el jugador no se pone a tono, el problema del jugador y no del entrenador. Pellicer nos lo dice a nosotros, debemos ponerle problemas a él y su cuerpo técnico y que él elija lo que tiene mejor. Le ponemos el papel fácil y lo que queremos estar en lo más alto".

Renovación

"Ojalá que siga el año que viene, Dios quiera que sí. Semana a semana, lo que venga será. Está en mi trabajo y mi rendimiento, que es lo que cuenta. Pero paciencia, eso ni se me pasa por la cabeza. Yo por ahora estoy en la despensa, no en la cocina. La dirección deportiva debe tener una plantilla equilibrada y cuando llegue el momento de hablar será bienvenido. No hay nada hablado, centrado siempre en el trabajo diario. Me gusta cocinar, mi plato estrella es el tartar de atún, espero que ahora no me vengan con atún como con Dioni con el lomo en manteca (risas). Le metemos caña en el vestuario, pero ojalá lomo en manteca todo el año. Me gusta innovar en la cocina, la nutrición es fundamental para nosotros".

Estudiante de Periodismo

"El año pasado tuve estrés emocional y lo he dejado un poco más parado. Me queda un añito, algunas asignaturas pendientes. Estaba matriculado en Sevilla, pero lo tengo más parado. Saqué dos asignaturas el año pasado, poco a poco. Tuve esa buena educación por mis padres. Hay algún ingeniero en el vestuario".

Horario matinal

"El último partido a las 12:00 fue en Baleares, se nota a las 13:30 o 14:00, el final se hace más pesado, se te seque la boca, el calor, el césped... Debemos intentar resolver antes de que llegue ese aspecto climatológico".