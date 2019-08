Aparece el presidente del Málaga en público justo cuando su popularidad está por los suelos y con el equipo en una situación delicada. Abdullah Al-Thani atendió al diario Marca en Londres en una entrevista en la que el jeque se moja acerca de temas capitales en la realidad actual del club blanquiazul.

"Estoy más preocupado que nadie, y resolveremos todo en cuanto vendamos jugadores. Recaudaremos unos 20 millones de euros. No va a desaparecer. No lo permitiré", aseguró firme Al-Thani, que calculó: "En una semana o menos tendremos ese dinero. Yo creo que con dos o tres ventas conseguiremos unos 20 millones de euros".

Al-Thani insistió en recordar su compromiso: "Quiero dejarle claro a la gente que el Málaga es mi familia, mi sangre, que no estoy aquí para ganar dinero, que no voy a vender el club al mejor postor. El Málaga C.F. no es un juguete para mí. Por eso, pese a que tengo otras empresas, estoy trabajando 24 horas al día, y mi teléfono está abierto siempre. No paro, no duermo para salvar esta situación".

"No duermo para salvar esta situación", aseguró Al-Thani

El presidente blanquiazul explica cuál es su hoja de ruta: "En primer lugar, necesitamos estabilizarnos: sanar las cuentas y poder competir este año. Para eso, en junio pasado, una consultora estuvo en Málaga haciéndome un informe y diseñando una estrategia de futuro. Intentaremos hacer, junto a Víctor Sánchez del Amo, que está colaborando con todo, un buen equipo para subir. Luego nombraré un mánager general, una figura que no existe ahora mismo. Será un cambio importante para el futuro. Y, por supuesto, quiero volver a Primera División y luego a la Champions. Ésa es la estrategia que trataremos con el nuevo mánager general".

También recordó lo mucho que lleva invertido en el club e insinuó que parte de esa inversión estuvo en malas manos: "Sospecho de algunos nombres desde 2010 pero no puedo decir más. Quizá no me dieron la información completa o exacta en épocas de Champions, y otros tiempos. Yo he perdido mucho dinero por ello. He perdido todo lo que invertí. Más de 150 millones, casi 200. Y todo por la mala gestión, por firmar contratos exagerados. Pero da igual. Hace dos años dije, aún estando en Primera, que empezábamos desde cero. Y en ésas estamos. Eso sí, si tengo alguna evidencia de que alguien se lleva un solo euro del club, tomaré acciones contra él y lo devolverá. Seguro”.

Inversiones

"Debemos entender todos las reglas del fairplay. El presupuesto debe equilibrarse, y más en Segunda. LaLiga no permite inyectar dinero de manera libre, debes cumplir un fair play financiero, en ingresos-gastos-salarios. Eso la gente lo desconoce y quiero aclararlo. No se puede meter dinero porque, además, luego lo pierdes, al ser ilegal ese método ya. Entonces ¿hasta cuándo quieren que pierda dinero? Ahora se invierte sólo lo que se produce".

Retraso en las firmas

"Yo trabajo para el club, pero también quiero lo mejor para los jugadores. Hay agentes que me presionan para que firme la salida ya, y yo busco mejores condiciones. Es verdad que se está demorando todo, pero en los próximos dos días vamos a certificar las primeras ventas o cesiones, en este caso para ahorrarnos el salario y no perder la propiedad si volvemos a Primera. Hay clubes que quieren aprovecharse de la situación en la que estamos y nos tiran ofertas de mierda por nuestros jugadores. No lo voy a permitir".

Opciones de venta del club

"Porque el club es parte de mí. Si lo vendiera, no podría dormir tampoco. Mire, cuando estábamos arriba (2013-14, más o menos) recibí una oferta de 450 millones de euros... y no lo vendí. Hace un mes he recibido otra. No quiero vender. El Málaga es mi vida, mi corazón. La gente debe entender eso. El Málaga no es una inversión financiera para mí".

Relación con Caminero y Jofre

"Trabajamos juntos. En algunas cosas, la gestión del club podía haber sido mejor, eso es cierto, y trabajamos para mejorarla, pero cualquier oferta que tengo, o Caminero tiene, nos las cruzamos, si bien yo hablo más con Juan Rodríguez. No me quiero saltar a nadie. En fin, ahora es tiempo de no tensar la cuerda y sí de trabajar juntos para salvar la situación".

Juicio con BlueBay

"Confío en la justicia española. No es de sentido común que le den el 49% de las acciones por sólo un euro. No contemplo un escenario distinto a que el juez me dé la razón finalmente. ¿Quitarme la propiedad? No contemplo eso, repito. La justicia tuvo una mala información y nuestros nuevos abogados están en la apelación correcta".

Sueldo de sus hijos

"Mis hijos que trabajan en el club tienen su salario como profesionales. Creo que es algo justo. Trabajan y cobran, sin más. Uno de ellos, Nasser, es CEO del club. Me quieren atacar por ahí y no es justo. También atacan a mi familia, los Al Thani, que es la familia real de mi país. Si tienen que criticarme que sea a mí, en condición de dueño del Málaga, no a toda la familia Al Thani, que tiene una enorme reputación en mi país. No deben usar el apellido de esa forma".

Construcción de La Academia

"La Academia ha sido siempre un sueño para mí, desde el primer día, y va a ser una realidad. No se ha empezado a construir porque los que nos iban a comprar los terrenos del Viso se han demorado. Ese dinero se usará en la Academia. Los contratos están ya firmados. La Junta se demoró mucho también en darnos el permiso. Las cosas son lentas en Andalucía. Llevo ya 10 años en Málaga...".

Manifestación contra su gestión

"Les digo que revisen la historia del club, antes de llegar nosotros también. Por eso, nos deben respetar. Ahora estamos mal, pero también estuvimos en Champions y ellos disfrutaron mucho. Que recuerden quién defendió al club cuando nos excluyeron de Europa; o cuando nos apartaron de cuartos de Champions; o cuando nos dijeron que Míchel, nuestro entrenador, se iba a vender contra el Barça por un millón de euros para favorecer al Madrid... Nadie nos defendió. Que los malaguistas vean lo bueno y lo malo. Y que volveremos a estar arriba, intentando disfrutar de la Champions un día. Juntos lo podemos conseguir. Pero lo primero, ahora, es estabilizar la situación para poder hacer un buen equipo que suba".

Mensaje a la afición

"Le agradezco su apoyo. Son maravillosos. También les digo que nos deben apoyar siempre, que todos somos malaguistas. Ahora necesitamos más que nunca el aliento de la hinchada, y que no presionen al club y a los jugadores para que éstos puedan enfocarse en la nueva temporada. Vamos a hacer lo imposible. Pero necesitamos el apoyo de los aficionados. Y espero que sean más de 16.000 al final".