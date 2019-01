Erik Morán: "Mi mejor faceta es darle continuidad al juego"

La sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda fue el escenario para la puesta de largo del segundo fichaje del Málaga en el mercado invernal. Erik Morán llega en calidad de cedido procedente del AEK Atenas, para reforzar el centro del campo blanquiazul. “Ayer estuve entrenando al margen y hoy lo hice con normalidad. Me he encontrado un grupo muy bueno. Llevo un día y ya he podido ver que hay buenos jugadores. Vengo a aportar trabajo y lo que necesite el míster”, fueron sus primeras declaraciones como jugador del Málaga.

El jugador formado en el Athletic Club e internacional en las categorías inferiores de la selección española se considera un jugador al que no le quema la pelota en los pies. “Soy un centrocampista que le gusta tener el balón, en la parcela defensiva sufro un poco más. Puedo aportar trabajo y mi mejor faceta es darle continuidad al juego”, confesó el jugador nacido en Portugalete hace 27 años. El propio Morán confesó que en cuanto supo del interés del Málaga, no se lo pensó dos veces: “Cuando supe que el Málaga estaba interesado me enfoqué en venir aquí y poner todo de mi parte. Estoy contento porque todo se solucionó”.

En el fichaje de Morán por el Málaga tuvo un papel especial Koné, ya que ambos fueron compañeros en el Leganés: “Hablé con Koné, que coincidimos en Leganés, y me comentó como era el club y la ciudad. Me dio buenos informes y me animó a venir al Málaga”. El ex del AEK Atenas cuenta con experiencia en Segunda División, una competición que disputó con el Leganés y Real Zaragoza. “La Segunda es muy larga y tienes que ir poco a poco, el Málaga está muy bien y esperemos que siga así hasta el final. Lo importante es centrarse en el partido a partido”, explicó Morán sobre la complejidad que entraña la categoría de plata del fútbol español.

Con ganas de debutar

Pese visitar La Rosaleda en dos ocasiones, el de Portugalete nunca ha disputado un encuentro sobre el verde de Martiricos. “Es un campo espectacular y tengo ganas de jugar con la camiseta del Málaga, para ayudar al equipo. Vengo del AEK y he estado entrenando normal, aunque sin muchos minutos. Estoy físicamente perfecto”, comentó sobre la posibilidad de contar con minutos el viernes ante el Almería. Sobre una posible continuidad en el Málaga, Morán no quiso entrar en demasiado detalles sobre el contrato, pero no lo descartó: “Sobre el contrato no puedo decir nada. Quiero estar aquí lo máximo posible, que me vaya bien a mí y sobre todo al club”. Por último, habló sobre su andadura en el extranjero: “ He estado un año fuera y es una experiencia bonita, pero tenia ganas de volver a un club como este. La experiencia valió la pena, pero quería volver”.