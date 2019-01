Caminero, recado a Al-Thani y a algunos más

Tenía ganas de hablar José Luis Pérez Caminero, que en la presentación de Erik Morán dejó las que seguramente sean sus declaraciones más contundentes desde que aterrizó en Málaga. Habló de la recta final del mercado de fichajes.

Entre algunas de sus frases más llamativas, destaca la que lanzó en referencia al fichaje de Takioullah, una incorporación unilateral del jeque Al-Thani para el Atlético Malagueño por unos 300.000 euros que repercute de manera directa en el margen salarial.

"Está inscrito, no sé si hay un pequeño fleco, pero nada del tema salarial. Tenemos para inscribirlo, seguro. En cuanto a poder traer incorporaciones, es algo que ahora mismo entiendo que no podríamos hacerlo. Tendríamos que sacar a algunos de nuestros jugadores para poder inscribir otro. Teníamos un dinero, pero se gastó en un jugador de la cantera y eso ha repercutido en el primer equipo.", dijo Caminero en su intervención final.

Antes, hubo algo de espacio para hablar de fichajes: "El proyecto empezó en junio. El equipo está caminando, quedan dos días de mercado, pueden ocurrir cosas, entendemos que no muchas, pero alguna siempre se puede dar, tanto de salidas como de entradas. Estar expectantes y seguir trabajando y ver cualquier posibilidad que pueda mejorar el equipo".

Se quejó Caminero de una manera irónica de las informaciones que aparecen en materia de fichajes. Un dardo que se dirige hacia dentro de Martiricos aprovechando que se le preguntaba por Iván Alejo: "Me llama la atención la gran información que tenéis siempre. Es rara la vez que los medios de Málaga fallen, me gusta ya que hacéis bien el trabajo y yo trato de hacer el mío. Es complicado, ya que muchos leen los nombres, no quiero decir que sea un problema pero dificulta. Queremos mejorar las bandas y un jugador que aporte cosas diferentes. Vamos a trabajar hasta mañana a las 12 de la noche".

Regresando a las salidas, salen los nombres de Héctor Hernández y Boulahroud. Caminero se suelta pero responde alejándose de la cuestión: "Tenemos la suerte, nunca se sabe, cada uno se lo imagina, pero tenemos la suerte de que nuestros jugadores están cotizados y nos preguntan por ellos. Si tenemos un jugador que no tiene minutos y puede tenerlos en otro equipo lo valoramos y eso hacemos. Siempre y cuando podamos incorporar a alguien que nos pueda ayudar. Nos quedan cinco meses muy duros, queremos mantener esta línea, y que el aficionado esté con nosotros, no desfallezca porque desde el principio dijimos que es una categoría muy difícil, habrá momentos buenos y malos y necesitamos del cariño de nuestra afición".

Tras la salida de Andrés Prieto, el club estudia incorporar a un portero: "Estamos valorando el trabajo de la cantera. Tenemos porteros, su trayectoria, qué nos pueden aportar y junto con el cuerpo técnico valoramos esa situación. Nos tenemos que dar prisa, quedan dos días, pero valoramos a la gente que tenemos en la casa".

Sobre Erik Morán

Caminero también habló de Erik Morán: "Primero darle las gracias por poner todo de su parte, hubiera sido muy difícil. Desde que hablamos con él se volcó y con todas las dificiultades económicas y del AEK, ha sido vital. Es un jugador con buen trato de balón, puede jugar de 6 y de 8 y viene a complementarnos. Se desarrolla en varias funciones y es un jugador que tiene mucha calidad, andábamos un poco escasos".

De las condiciones del acuerdo, Caminero despejó al córner: "No somos dados a dar información sobre contratos y lo que tiene que ver con lo laboral, estamos contentos de que esté aquí. Estamos muy agradecidos".