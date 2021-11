Escassi: "El Burgos nos ganó en todas las facetas de juego"

"Tarde muy dura", decía Alberto Escassi tras el partido, que dejó una de las imágenes del partido, desolado en el banquillo tras ser sustituido. No estuvo bien, como casi todos, pero tiró de galones y tomó la responsabilidad de dar la cara tras lo sucedido en El Plantío: "Más allá del resultado, tenemos que ser autocríticos. Tenemos que ver que no competimos como lo hace el rival. Si no compites al 100% pasa lo que pasa. Te ganan todos los duelos, no salimos concentrados. Es una serie de cosas que nos llevaron a hacer este partido. Nos ganaron en todas las facetas del juego".

Escassi reconoce que deben espabilar, que deben mejorar su rendimiento y solucionar cuanto antes esta cruz a domicilio: "Esto en Segunda no te perdona, no puede ser. Tenemos que espabilar. No puede ser que en casa demos un rendimiento y fuera pase esto. Tenemos que solucionarlo ya, las jornadas van pasando y tenemos que cortarlo lo antes posible".

"Veníamos con la ilusión de intentar conseguir la tercera victoria consecutiva y engancharnos a los seis primeros. No ha podido ser. Fue muy doloroso. Pedir disculpas a los aficionados que gastaron su dinero, tiempo y fin de semana en hacerse estos kilómetros y apoyar al equipo. Lo siento muchísimo como uno de los capitanes. Darle las gracias por el apoyo incondicional. La racha es tan negativa fuera tenemos que cortarla cuanto antes", sentenciaba Escassi, que iba muy en la línea de José Alberto en sala de prensa, muy autocrático.