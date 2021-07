Escassi: "Sólo encuentro similitudes entre José Alberto López y Pellicer"

Alberto Escassi es uno de los pesos pesados del vestuario del Málaga. Pocas voces más autorizadas que la suya para hablar del entrenador saliente, Sergio Pellicer, y del entrante, José Alberto López. "No encuentro grandes diferencias respecto a Pellicer, más bien similitudes. Vamos a ser un equipo competitivo, físico, con intensidad, comprometido que mete la pierna", afirmó en una entrevista en Onda Cero.

Hizo una defensa fuerte de Pellicer: "Había gente que pensaba que se iba, que lo tenía hecho con otro club... Pellicer ha callado bocas de gente desagradecida porque la situación del club la pasada temporada era muy complicada y él fue capaz de sacarla adelante".

Pensando ya en la actualidad y objetivos, lo esperado: "Con los pies en el suelo. No me gusta engañar a nadie, son los 50 puntos. Y si después en febrero o marzo tenemos una posición privilegiada podremos soñar. ¿La afición? Hubiésemos obtenido seis o siete puntos más si hubiéramos tenido público, pero eso ya es pasado. La gente está ilusionada, me pregunta por los abonos, hay ganas de volver a La Rosaleda y yo de que tengamos el apoyo de la afición".