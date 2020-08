Escassi cierra el círculo

A mediados de la primera década de siglo, Alberto Escassi emigró al juvenil del Getafe para hacerse un hueco en el fútbol tras haber jugado en las categorías inferiores del Málaga. Casi 15 años después, jugó su primer partido con la camiseta del Málaga grande. Un periplo por una decena de equipos y más de 250 encuentros en Segunda, que es lo que el Málaga adquiere además de sentimiento de pertenencia. Experiencia y oficio en la categoría, también versatilidad.

Escassi jugó sus primeros minutos en Marbella ante el Granada. Pellicer insiste en su sistema con tres centrales, que tan buen fruto dio tras el confinamientos. Y el paleño estuvo en el eje de la zaga, como central. A su derecha, Quintana. A su izquierda, un Juande que sigue en esta pretemporada con el mismo aplomo con el que acabó jugando desde mayo hasta convertirse en pieza indispensable. En la última temporada, Escassi ha compatibilizado los puestos de medio centro y central. Por inercia física, lo lógico es que acabe retrasando su posición, aunque su dominio del juego aéreo, quizá su mayor cualidad más su colocación, le hace ser válido en las dos posiciones. En Segunda es una característica que tiene mucho peso.

Pese a medirse a una delantera de Europa League, con un Roberto Soldado siempre peligroso (en todos los sentidos) que falló un gol muy claro tras un fallo de Gonzalo Crettaz, el Málaga no tuvo excesivas complicaciones con Escassi al mando. Ha sido algo común en los tres partidos de pretemporada, la solvencia defensiva ante equipos de superior categoría, siempre dentro del contexto que es una etapa de preparación, aunque ya a dos semanas vista del inicio. Escassi intentó algún pase largo sin mucho éxito, salió a anticipar en alguna ocasión al centro del campo y, en general, no se notó que sólo llevaba un par de entrenamientos con el equipo.

Por la mañana se había despedido del Numancia, su equipo en las últimas cuatro temporadas. "Después de cuatro años en Soria, no quería irme sin despedirme y sobre todo agradecer a todos los numantinos como me han hecho sentir durante estos años. Para mí ha sido un placer vestir la camiseta del Numancia y defender cada partido este escudo", decía el malagueño: "Mis planes pasaban por terminar mi carrera como jugador profesional en el Numancia. Pero me voy antes de tiempo y con la pena de no haber dejado a este equipo en el lugar que le corresponde, el fútbol profesional. Pero estoy seguro y es mi deseo que, más pronto que tarde, volveréis y con mucha más fuerza".

Con el número 15 a la espalda, Escassi jugó sus primeros 45 minutos. Después debutaría otro de los jugadores fichados desde tierras sorianas, Iván Calero. El lateral derecho madrileño también hizo sus primeras armas como malaguista. Partiendo desde la banda derecha, demostró que tiene campo de acción y recorrido. Se asomó al balcón del área para lanzar con la izquierda.