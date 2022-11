Escassi: "Nunca hemos llegado a ser un equipo"

Alberto Escassi estuvo en Minuto 91, en 7TV, analizando a fondo la situación del Málaga CF desde dentro, igual que hizo Juanfran Moreno en Área Malaguista: “Es momento, como uno de los capitanes, de dar la cara y las explicaciones oportunas, sobre todo a la afición. Estamos en una situación en la que tanto en ataque como en defensa, nos está penalizando nuestra labor en las áreas. Tengo la sensación de que durante muchos minutos somos superiores a los rivales, pero al final lo que mandan son los goles, a favor y en contra. En cada partidos nos tiran una o dos veces y cuando nos hacen un gol nos pesa demasiado”.

Error del 0-1

“El error es mío. No vi al jugador del Eibar y cuando le di el pase se anticipó y fue la jugada desgraciada del gol. Al míster le gusta ser protagonista en el juego, pero no quiere que nos peguemos un tiro en el pié. La responsabilidad es toda nuestra y en el gol el responsable soy yo, tenía que haberle pegado arriba. De aquí se sale mirando cada uno su ombligo, no mirando hacia el lado, trabajando mejor y teniendo más concentración en los pequeños detalles. Cuando encajamos el gol estaba superjodido porque tengo la sensación de que había sido el responsable de la derrota de ayer. No queda otra que mirar hacia adelante y seguir trabajando”.

Mensaje de Pepe Mel

“El míster nos da ánimos. Es muy positivo y nos pide que creamos en nosotros y en nuestros compañeros. Que somos un buen equipo, que sigamos trabajando y que tarde o temprano los resultados tienen que llegar”.

¿Qué hizo después del partido?

“Vi el partido otra vez. Lo grabo y lo veo. Me gusta verlos porque muchas veces en el campo tienes una sensación y fuera tienes otra. Esta vez la sensación fue la misma. El fallo es brutal y no estamos para permitirnos ese tipo de fallos. Luego vi muchas cosas buenas, no nos generan prácticamente ocasiones. Arriba nos cuesta mucho hacer goles. Centramos muchísimo pero no creamos apenas ocasiones de peligro. Estamos en esta situación porque somos débiles en las dos áreas”.

Regreso al trabajo

“No necesitamos días libres, sino entrenar y recuperar a la gente. Hemos hablado que hay que confiar, somos un equipo muy bueno. No debemos castigarnos mucho. Hay que corregir los errores cometidos y buscar soluciones para ganar, que es lo que hace falta más que jugar bien”.

El equipo no funciona

“Como jugador soy muy autocrítico. Los jugadores podemos dar muchísimo más. Ninguno está a su cien por cien. Tenemos que ser más responsables, estar más concentrados en los partidos. No estamos dando el nivel que hemos dado en temporadas anteriores. Ninguno está dando su mejor versión. Hay que dar un paso adelante”.

Hay nombres, pero no equipo

“Hay unos jugadores muy buenos, pero no hemos llegado a ser un equipo de verdad. No por egoísmos o porque no haya unión en el vestuario. Los engranajes no están bien. Hay jugadores aquí con muchos partidos en Primera y con muchos buenos partidos en Segunda. Nos está costando mucho llegar a ser un equipo”.

El objetivo era el ascenso

“La película ha cambiado mucho. No me arrepiento de esas palabras porque lo sentía así. Ahora mismo es prácticamente tener el objetivo del ascenso por cómo hemos empezado. No queda otra que seguir trabajando, mirar adelante y sumar de tres en tres como sea. La categoría es muy igualada, muy competitiva. No sé si hablar de ascenso en pretemporada ha sido un atrevimiento. Tendríamos que haber visto el inicio de temporada para hablar del objetivo”.

Sobrados en el discurso

“No hemos ido de sobrados, quizás hemos sido demasiado ambiciosos. Es posible que fuesen declaraciones erróneas porque ni siquiera habíamos empezado la temporada. Veníamos de un año muy complicado, nos salvamos por demérito de los rivales. Pero todos sabemos que en pretemporada, con el equipo que se conformó, había una plantilla muy buena, un equipazo, y el objetivo era ambicioso, estar arriba. Las cosas han empezado muy mal. No hay que mirar atrás, sino adelante”.

Mala pretemporada

“Se estaba trabajando bien, sesiones de mucho nivel. La pretemporada no tiene nada que ver con la competición”.

Pablo Guede

“Los resultados no salieron y este mundo es resultadista. Mucha gente no ve más allá del resultado y con Pablo hubo partidos que jugamos mejor y otros peor, pero los resultados no acompañaron. Se intentaron buscar otras soluciones, pero en vez de echar a 25 jugadores siempre suele ser el entrenador el que pague los platos rotos. Tengo muy buena relación con él y es muy muy malaguista. Siempre decía que cuando viese que no funcionaba, daría un paso al lado y siempre ha mirado por el bien del club y del malaguismo”.

Mensajes de la gente

“Soy de aquí y si fuese un aficionado más, estaría muy cabreado. La gente me transmite su enfado, que tenemos que espabilar. Somos los primeros que queremos ganar, pero nos está costando muchísimo”.

Comunicación en la plantilla

“Hablamos mucho con los compañeros de equipo. Hay mucha madurez, mucha veteranía en la plantilla y sí comentamos qué es lo mejor para el grupo. Dentro del equipo lo hablamos mucho. Rubén, Manolo Reina, Juanfran, Chavarría, N’diaye… Hablamos de cómo salir de la situación, marcar el camino, intentar aconsejar a los más jóvenes… No se me ha pasado por la cabeza el descenso. Si descendemos, sería un desastre. Quedan 29 jornadas, 87 puntos, muchísimos. Estamos en una situación de emergencia y tenemos que empezar a sumar de tres en tres como sea. No se nos pasa por la cabeza el descenso. Somos un grupo con madurez. En el día a día se respira optimismo, hay ganas de sacar esto adelante. Cualquier error nos está penalizando mucho”.

Estado físico

“Estamos bien físicamente. Si miras los datos físicos hay muchos partidos en los que nuestros datos son mejores que los del rival. Igual hacemos un esfuerzo mayor en la primera parte y luego damos un bajón en la segunda. Eso es posible. Del 70 hacia adelante nos cuesta llegar bien. En estas situaciones la mente es un factor clave. Ha habido partidos en los que ves que eres superior, tienes controlado el encuentro y al final llega un penalti en Oviedo en el 45’ y es gol y situaciones así son jodidas mentalmente. Son una losa. Cuando nos ponemos por debajo nos hace demasiado daño. Eso tenemos que mejorarlo”.

Actitud

“Somos los primeros que queremos ganar. A día de hoy, como es normal, no salimos a la calle con nuestras familias. Tengo compañeros que no han podido salir en Halloween con los niños a la calle. Somos los primeros que estamos jodidos con esta situación y también los primeros que estamos convencidos de que vamos a sacar adelante esta situación”.