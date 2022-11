El Frente Bokerón se ve con Mel y los jugadores en La Rosaleda

La situación en el Málaga es delicada a nivel deportivo. El equipo, lejos de arrancar, se hunde en la tabla. Pese a todo, en La Rosaleda se congregaron 17.000 personas el domingo. La afición intenta acompañar pese a su lógico enfado. Algunos han dado un paso más y se han dirigido cara a cara a los jugadores. Un grupo de más de medio centenar de malaguistas perteneciente al Frente Bokerón se plantó alrededor de las 17:00 horas en el estadio de Martiricos, en la entrada al parking, para hablar, una hora después, con los futbolistas blanquiazules y también el técnico Pepe Mel, que salieron a recibirles.

La plantilla estaba citada en el estadio para entrenarse en esta tarde del y Día de Todos los Santos, festivo nacional, para seguir preparando su trascendental cita contra el Cartagena de este jueves. Fue un encuentro sin incidentes ni salidas de tono, de hecho el grupo de malaguistas lo formaban personas de diferentes edades y sexos, incluido niños. El objetivo era el de cerrar filas alrededor del equipo y mostrar apoyo, algo muy bien acogido por los jugadores blanquiazules.

Sobre las 17:40, el colectivo formó mirando hacia el parking y comenzó a proferir diferentes cánticos, todos de apoyo. Del "Yo te daré una cosa" al "Cómo no te voy a querer" pasando por el "Vamos Málaga, hoy te he venido a ver", "Ya estamos todos aquí" y, cómo no, el "Málaga, Málaga". Esperaron hasta la finalización de la sesión para que saliesen los jugadores y el entrenador.

Unos diez minutos intercambiando buenas palabras y mejores intenciones, mensajes de apoyo y promesas de dejarse el alma en el campo. Los futbolistas buscaron empatía y quisieron que los aficionados supieran que están responsabilizados de la situación y son partícipes del sufrimiento común. De momento, es un paso hacia la unidad.