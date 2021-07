Uno de los grandes movimientos del Málaga CF el pasado verano fue el de Alberto Escassi. El malagueño tenía muy claro que le había llegado su hora, volver a casa y tomar el tren del club de su tierra, el mismo que en el pasado se le negó por diversos motivos. Su temporada, tras un inicio dubitativo, acabó en un pico altísimo de rendimiento, clave en la consecución de la permanencia, sostén de un equipo al que unía a la hora de mirar atrás o adelante.

La posición de Escassi fue objeto de debate durante muchos momentos de la pasada temporada. De la mano de Sergio Pellicer, el malagueño comenzó con el cartelón de central. Existían limitaciones en el equipo y el último tramo de su etapa en el Numancia ocupó esa posición. No se llegó a ver su mejor nivel hasta que el técnico castellonense cambió el sistema y le empujó hacia la medular como único pivote, guardando las espaldas de Jozabed y Luis Muñoz.

En ese contexto, y mientras aguantaron sin lesiones sus compañeros, se vio un gran centro del campo formado por este trío. Cayó el rendimiento en el tramo final tras las lesiones de Luis Muñoz y Jozabed, también renqueó Escassi. Pero dio tiempo suficiente para ver qué pueden aportar a la medular los tres cuando comparten funciones.

Algo vio en ellos también José Alberto López cuando fue el trío elegido en este último encuentro amistoso ante el Sevilla Atlético. El entrenador asturiano también ve a Escassi mejor como pivote, como escolta de Luis Muñoz y Jozabed, un par de pasos por delante y con funciones más próximas al área, lanzadores de la presión. También ve al futbolista malagueño en el doble pivote en un sistema que ya ha ido probando (4-2-3-1) en estos primeros test.

"Él me conoce ya desde hace muchos años y sabe perfectamente que puedo jugar de central, pero habló conmigo y me dijo que en principio donde él me quería era por delante de la defensa, tanto solo como en el doble pivote", explicaba en una entrevista con Málaga Hoy Escassi, en relación a las conversaciones que ha mantenido con José Alberto sobre su posición en el campo, aunque no cierra la puerta a volver a la zaga: "Luego, si la situación del partido lo requiere puede atrasarme a central, pero de hecho todavía no he hecho ningún entrenamiento de central, todos en el centro del campo".

Es importante este último matiz que daba Escassi, y es que hasta el momento José Alberto no ha invertido ni un solo minuto de la pretemporada en ver a Escassi como central, optando por otras opciones (como son los jóvenes Moussa o Andrés Caro), y dejando todo el aprendizaje y la formación durante este fase tan importante de la temporada en el puesto de centrocampista. El malagueño ya demostró con Pellicer qué puede dar en la medular y el nuevo técnico espera aprovechar todo lo bueno que sacó de él con ese rol.