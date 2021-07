Varios jugadores del Málaga CF, mermados en Vélez por efecto de la vacuna contra la Covid-19

Varios jugadores del Málaga sufrieron los efectos colaterales de la vacuna contra la Covid-19 que se les administró a principio de semana. Las plantillas del primer equipo y su filial fueron desfilando durante el lunes pasado para ir recibiendo la dosis única de Janssen. Por una cuestión de tiempos, los futbolistas ya no se ejercitaron hasta la tarde del martes, un día antes del estreno contra el Vélez.

La mayoría pasaron el trámite sin evidenciar ningún tipo de síntoma, mientras que otros sintieron algunos de tipo leve. Otros no tuvieron tanta suerte y llegaron a sufrir fiebres altas en la mañana del martes. Un día más tarde el equipo tuvo que disputar sus primeros minutos ante el Vélez en el Vivar Téllez, donde algunos siguieron notando la fatiga derivada de la vacunación.

Así lo contó Alberto Escassi en la entrevista concedida a Málaga Hoy: "En Vélez me sentí bien, pero dos días antes nos vacunaron y algunos compañeros les dio fiebre. A mí, décimas. Pero en el partido notabas que te faltaba el aire, que te cansabas más de la cuenta. Lo asocio a eso, a que todavía no estábamos recuperados. Al terminar el partido hablé con algunos compañeros y también. Entrenamos el lunes por la mañana nos vacunaron tras entrenar y descansamos hasta el martes por la tarde para que pasasen más de 24 horas. El martes por la mañana llamamos nueve o diez compañeros al doctor para decir que no podíamos. Un cansancio brutal, algunos fiebres altísimas. Otros no lo notaron, sin reacción alguna.