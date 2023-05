Escassi: "La temporada ha sido lamentable; no hemos estado a la altura"

Muy rotundo Alberto Escassi en el césped de Mendizorroza, el primer miembro del Málaga CF que comparece tras confirmarse el descenso de los blanquiazules a Primera RFEF. "Estamos destrozados. Ha sido una temporada lamentable, tenemos que asumirlo y ser autocríticos; los jugadores, al menos lo que me compete a mí, no hemos estado a la altura, ninguno de la plantilla. Pedir disculpas a la afición, a todo el mundo. No queda otra que agachar la cabeza, pedir disculpas, analizar todo, ver los fallos y hacer autocrítica", decía el centrocampista. Difícil hablar en este momento, palabras que se las lleva el viento porque el daño ya está hecho, seguía hablando Escassi. "Todo fue mal desde el principio. Hemos estado 41 jornadas en descenso, ha sido todo una mierda. No hemos estado a la altura de lo que pedía el club, ser autocríticos y pedir responsabilidades. El mensaje que tengo que dar a la gente es de disculpa, de agradecimiento por apoyarnos, no les hemos devuelto nada absolutamente, y que el año que viene vamos a intentar volver al fútbol profesional, que es donde merece estar el Málaga".

Horas y días que se avecinan de lamentaciones, palabras que irán repitiendo uno a uno los artífices de un descenso que aleja al Málaga CF del fútbol profesional 25 años después. En un nuevo desastre de los blanquiazules en Vitoria, imagen que resume un año imposible de empeorar, un equipo sin alma, cadáver, con una ligera reacción en la segunda parte, pero que ha carecido de argumentos futbolísticos casi siempre para competir. No fueron atrevidos los de Pellicer hasta encajar el primer gol, demasiado tarde, reacción y nuevo golpe, el guion cruel habitual, lejos de ser casualidad. Reflexionar y hacer autocrítica como dice Escassi, pero una mayoría de la plantilla saldrá por la puerta de atrás, sin daño aparente, sí una entidad en un momento crítico, ahora en lo deportivo.