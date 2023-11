España-Mali del Mundial sub 17 (1-0): Izan Merino no juega y 90 minutos para Dani Muñoz

La selección española sub 17 se enfrentaba a su prueba más dura en la fase de grupos. Malí estaba por delante en el grupo tras vencer por 3-0 en su primer encuentro. José Lana tenía claro que no les iban a poner las cosas fáciles, tal y como explicaba en la previa del encuentro. Y así fue. El malagueño del Atlético de Madrid Dani Muñoz jugó otra vez titular los 90 minutos, mientras que el malaguista Izan Merino no jugó esta vez tras debutar en el primer partido.

Malí exhibió poderío físico tanto en la carrera como en los balones divididos, aunque se excedió en esto último y eso le pasó factura. La primera del partido era un gran disparo de Makalou resuelto con una mejor parada de Raúl Jiménez. El guardameta volaba y sacaba el cuero a mano cambiada para evitar que se colase por la escuadra.

Por parte de España, el primero en intentarlo era Yáñez, que recortaba en el pico del área y probaba suerte con la zurda, aunque su tiro lo pararía Kone. Poco después, a Tia le anulaban un gol por falta previa en el medio del campo. Acciones de ese tipo se repetirían durante todo el duelo, aunque en el minuto 39 le costaría la expulsión a Doumbia tras propinar un manotazo a Pau Prim. Antes del descuento anularían otro gol a Ibrahim Diarra por fuera de juego, pero el marcador permanecía imperturbable.

Tras la reanudación, Yáñez se inventaba un gran remate de espuela para intentar anotar un centro al primer palo, pero el guardameta estaba hábil. Tocaba esperar, aunque antes vendría un susto con un disparo potente de Tia que obligaba a Raúl Jiménez a realizar otra magnífica estirada para desviar la pelota. La réplica, esta vez sí, acabaría en gol. Héctor Fort mandaba un pase medido desde el costado derecho y Juan Hernández, que aparecía como un rayo al borde del área pequeña, batía a Kone.

España solo tenía que aguantar el resultado, pero a pesar de ello siguió atacando y buscando un tanto más. Oyono, por ejemplo, gozó de varias oportunidades, pero no logró subir ninguno al marcador. Al final, el combinado nacional sumó los tres puntos y liderando su grupo con pleno de victorias y su portería imbatida.