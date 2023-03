España se bunkeriza en Málaga

Había fiebre en Málaga por recibir a la selección española, pero, aunque las declaraciones de Álvaro Morata y Luis de la Fuente, capitán y entrenador, fueron elogiosas al máximo para con la afición y la ciudad, lo cierto es que se quedó sólo en eso. Las facilidades para aficionados y medios para tener acceso a los jugadores en la llegada al Vincci Posada del Patio no existieron. Valla a muchos metros de distancia y jugadores de lejos salvo alguno, como el propio Morata, que se acercó a hacerse fotos y firmar autógrafos. La seguridad manda en estos casos, pero hay un término medio. Por la tarde también había cientos de espectadores en la salida para La Rosaleda.

Por la tarde, 20 minutos de sesión accesible para los medios de comunicación, al contrario que habitualmente en las previas. Y cerrado para el público. Las 30.000 entradas vendidas no cumplieron todas las expectativas de los malagueños, mucho de los cuales se quedaron sin entradas. Y no El pasado lunes sí se abrió, en día festivo en Madrid, la sesión inicial en Las Rozas. Esta vez no hubo ese gesto con los aficionados de la ciudad que paga por acoger al combinado nacional por segunda vez en menos de nueve meses. "No se pueden abrir todos los entrenamientos, necesitamos intimidad, necesitamos trabajar mucho en este arranque, con mucha gente no podríamos tener la tranquilidad para desarrollar el trabajo con la profesionalidad que se demanda en un momento así", razonaba después el seleccionador.

En cualquier caso, se vislumbra un ambientazo en este sábado por la noche para el arranque de la era De la Fuente en La Rosaleda. Hay mucha expectación dentro del equipo y fuera de él por vez la primera selección de la era posterior a Luis Enrique.