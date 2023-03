De la Fuente: "Gracias a Málaga, nos dio un calor tremendo y queremos corresponderle"

Luis de la Fuente, nuevo seleccionador nacional de España, habló en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda, el estadio en el que dirigirá su primer partido como seleccionador absoluto. "Un agradecimiento de corazón al Málaga CF y la ciudad, el recibimiento ha sido con un calor tremendo, seguro que va a ser emocionantísimo, con una afición entregada, queremos corresponderle en la medida que se merece", empezaba la rueda de prensa el seleccionador, que también razonaba por qué no se había abierto el entrenamiento al público en la víspera, como solía ser habitual para aumentar el ambiente: "No se pueden abrir todos los entrenamientos, necesitamos intimidad, necesitamos trabajar mucho en este arranque, con mucha gente no podríamos tener la tranquilidad para desarrollar el trabajo con la profesionalidad que se demanda en un momento así". Abrió el primer entrenamiento en Las Rozas, pero no ha seguido así en Málaga el nuevo seleccionador.

"Hay que empezar bien, en el recorrido puede cambiar. Me daría tranquilidad, seguridad, confianza, lo que se necesita en la vida y el fútbol en general. He visto trabajar al equipo en estos cuatro días y me quedé impresionado con la actitud, compromiso y ganas. Gente novata con cuajo de veterano y veteranos con la ilusión de los nuevos. Nuestra propuesta es confeccionar un equipo que empiece a dar esos matices y pinceladas", señalaba De la Fuente, que era cuestionado por la ausencia de Haaland: "Siento mucho la lesión de cualquier futbolista, es la peor parte de este deporte, nosotros tuvimos la de Pedri, Bryan o Gerard. Dicho esto, si yo te dijera que quiero ver a Haaland en el campo este sábado y tú me crees mentimos los dos".

"He visto mirada de emoción en todos los jugadores, metidísimos en el papel, sé que no me voy a equivocar ponga el once que ponga. Son muy buenos todos. Estoy encantado, disfrutando, viviendo una sensación incomparable con naturalidad. Lo llevo haciendo toda mi vida, sólo hay que ver la repercusión y seguimiento. Lo afronto de la misma actitud, no me genera ninguna situación de estrés especial. Estoy igual de tranquilo que hace 10 o 15 días. La responsabilidad es uno de los puntos más reconocibles míos, da igual en la sub 21, la olímpica o ahora", decía el seleccionador sobre la actitud que ha visto en sus jugadores y sobre si repetirá once: "Tomaré una decisión según acabe el partido. Acabarán agotadísimos, pensaremos en el siguiente. Sólo existe en mi panorama Noruega, no pienso en Escocia. Lo que tenga que suceder después ya veremos. Estoy tranquilísimo, tenemos 25 futbolistas de un nivel fantástico, de muchas posibilidades. Lo van a dar con creces, estoy tranquilísimo".

Gavi

"Es un jugador versátil, puede jugar de número ocho, de 10, por banda izquierda, pasillos interiores, no hay ningún conflicto. La gran versatilidad de la gran mayoría de jugadores nos da la posibilidad de jugar de distintas maneras. No soy reo de ningún sistema, me preocupa sacar lo mejor de los futbolistas. Dentro de esa idea, es jugar con balón, atacar y atacar".

Portería

"Sé quién va a jugar, pero quiero mantener la tensión hasta última hora. Espero que no haya un contratiempo, pero si hay una circunstancias adversas tengo absolutas garantías. ¿De Gea? los que no están no voy a hablar, no voy a airear conversaciones privadas con los jugadores. Nuestros porteros paran muchísimo, pero necesitamos que jueguen con los pies también bien, nos den otra alternativa como recursos".

Iago Aspas

"A mí me gusta tener diferentes alternativas ante los problemas diferentes que van a generar. Hay una relación fantástica de futbolistas. Van a saber estar a la altura cuando se produzca el cambio. No es plan B o C, confío en la capacidad de los futbolistas para resolver problemas".

Oyarzabal

"Sigue siendo el mismo protocolo, más internacionalidades es el criterio, pero les propuse tener un jugador de los que sé que es capitán y lo va a ser en un futuro, lo han aceptado con tranquilidad. Les pareció muy bien y encantado. El liderazgo se gana, no se regala. El que tiene toque de líder no hace falta imponerle y Mikel lo tiene".

Gavi-Ceballos

"La consecuencia es que no hay debate, conflicto, son dos jugadores que quieren sumar a la causa, los clubes están ahí, están olvidados. Van a dar lo que se necesite. Han demostrado un compromiso y una calidad humana excepcional".

Fati y Torres

"Cómo no voy a tenerlos presentes, si son muy buenos. Espero de ellos que cada día trabajen más duro, que mejoren, por supuesto que contamos con ellos y otros muy buenos futbolistas que no vinieron".