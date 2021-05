La marcha de Hoyos acelerará la promoción para Loren

El Atlético Malagueño y el Málaga juvenil están inmersos en tramos decisivos de sus temporadas, con el filial a tres partidos de ascender a Segunda RFEF y el juvenil a cuatro puntos en dos partidos de conseguir el título en la División de Honor. Seguramente propicie que Pellicer, como admitió en la víspera del partido ante el Mallorca, privilegie las necesidades de los equipos inferiores una vez se consume la salvación. En otra tesitura igual se vería más presencia si cabe en los minutos de juego de los jóvenes en este tramo de final de temporada.

Uno de los proyectos en los que el club tiene expectativas más altas de la cantera es Loren Zúñiga. El delantero ya debutó en Logroño con 18 años recién cumplidos. El Málaga le blindó con un contrato hasta 2024 cuando tenía proposiciones de equipos del máximo nivel de España. Este año ha marcado 22 goles, de momento, con el juvenil y ha estado en órbita desde el primer equipo desde que llegó su renovación, trabajando habitualmente a las órdenes de Pellicer. Era algo que se quería hacer con el tarifeño Jesús Hoyos, dos años mayor, y que la temporada anterior también había formado una dupla muy goleadora con Issa Fomba en el juvenil (50 goles entre los dos). Pero no ha habido acuerdo para extender el contrato de Hoyos, como tampoco con Juan Cruz y Mario da Costa. Los tres, según han comunicado a la entidad, no seguirán. La agencia de representación Wassermann, cuyo director de operaciones en España es Ryan Harper, hermano del ex malaguista Jack, ha preferido moverlos con destino a Oviedo, donde el director deportivo es Francesc Arnau. Juan Cruz, que este año jugó en Liga y Copa con el primer equipo (metió un gol en Coruxo) ya ha estado en la capital asturiana para conocer instlaciones y ciudad y firmar, de hecho. Los otros dos, aún no.

Sin Hoyos, pues, la apuesta se elevará con Loren, que la próxima temporada aún seguirá siendo juvenil. La idea es que el hijo del homónimo padre que fuera jugador del primer equipo malaguista haga la pretemporada con el primer equipo y continúe ahí alternando, en función de cómo sea la composición de la plantilla, el número de fichas que haya disponible para profesionales y cómo sea su rendimiento, con el Atlético Malagueño.

El gol se cotiza caro en el fútbol y Loren lo tiene, entienden los técnicos y la dirección deportiva. Desde que se marchó En-Nesyri rumbo a Leganés (ahora golea en Sevilla con mucha solvencia y puede dejar un dinero si hay traspaso a un equipo extranjero) no ha salido ningún delantero de la cantera que se haya consolidado con regularidad en el frente del ataque en estos años en Segunda División. Loren puede ser.