Mientras el Málaga se juega su futuro en los campos de Segunda División, hay caminos paralelos que tienen mucho que ver con la entidad de Martiricos. Ahí está, por ejemplo, el futuro de los cedidos. Uno de ellos es Roberto Rosales, a préstamo en el Espanyol esta temporada y con una opción de compra para el equipo catalán de tres millones de euros.

Pero desde Barcelona llegan noticias de las intenciones del club perico. Según informa el diario AS, el Espanyol no está dispuesto a pagar la cláusula de compra por Rosales. La cantidad a día de hoy les resulta excesiva. Eso no significa que esté descartado con vistas al próximo curso o que no pretendan contar con el internacional venezolano.

El Espanyol cree que según el escenario donde esté el Málaga la próxima temporada, podrá buscar una reducción considerable para quedarse en propiedad a Rosales. Hay que recordar, por otro lado, el club malacitano amplió el contrato del lateral diestro, que está vinculado al Málaga hasta 2020.

Esta temporada Rosales ha jugado 19 encuentros oficiales como perico, cinco en Copa. En ellos ha logrado marcar dos goles en Liga.