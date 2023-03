Esteban Burgos y la salvación del Málaga CF: "Entiendo que nadie crea"

Esteban Burgos fue el elegido por el Málaga CF para atender a los medios de comunicación antes de la cita contra Las Palmas: "El equipo, después del domingo, estuvo golpeado. No esperábamos esta derrota. Hay que levantar a la gente, faltan doce fechas, es larguísimo. No estamos ganando, pero a día de hoy estamos animados y con confianza para ganar el sábado, que será un partido muy duro. Ante un equipo al que le podemos hacer daño, también. El otro día se dieron situaciones que no supimos aprovechar, pero lastimosamente no pudimos embocar. Después llegó la expulsión, y tenemos que saber sobreponernos a eso. Esas circunstancias se dan en otros equipos. Vamos a ver el partido del sábado, y como dije, con ánimo y ganas para regalar un triunfo a la gente".

El argentino continuó sus explicaciones: "Podemos hacer todas las matemáticas del mundo, las chances matemáticas todavía están y el equipo no juega mal. Pero esas matemáticas, de decir a diez puntos de la salvación, suena mucho, pero entiendo que la gente y nadie crea. Los errores nos penalizan, hay que ir puliendo, vemos vídeos de rivales y vemos que tienen carencias. Cuando ganemos, queremos ilusionar a la gente. Una victoria es un subidón terrible. Queremos no hablar tanto y actuar más".

Como tanta otra gente, el central sigue sin explicarse qué ha sucedido: "No puedo creer que estemos en esta situación. Es culpa nuestra, y si hay que putear a alguien, es a nosotros. En una competencia muy dura, el año pasado estuve 25 fechas líder con el Eibar y no ascendimos. Puedes tener una gran plantilla, pero pasan mil cosas. Es mucha la expectativa que se genera, y si eso no sale bien, es complicado".

Uno de los factores que más daño han hecho últimamente son las expulsiones. "Son cosas que pasan. Duele. Son cosas que no entran en tu cabeza, me pongo en el papel de Pelli y son cosas que no son explicables. El otro día, la expulsión de Genaro, para mí el árbitro se apresura. Y nos tiró el partido un poco atrás", comentó Burgos, que añadió sobre la que vio ante el Oviedo: "Nunca en mi vida pensé que el árbitro me podía expulsar por eso. Cuando son cosas que no te pueden creer, en el momento, no le voy a echar la culpa a los árbitros. Han pasado tres cuerpos técnicos y es culpa nuestra. Cuando te expulsan no lo puedes creer, por ahí va con el temperamento de cada uno. Me hago cargo de mis errores, es la realidad".

Las Palmas

"Nos vamos a encontrar a un equipo de mucha posesión, que juega mucho por dentro. También vimos sus falencias por vídeo. El míster tiene claro cómo quiere jugar y adaptándonos a eso".

Descenso

"He peleado descensos con el Alcorcón, fue largo y hasta la última fecha. La negatividad, como jugador, trato de apartarme. Tenemos una afición muy pasional, yo la entiendo, pero yo trato de estar con mi familia, hacer entrenamiento invisible y venir aquí y entrenar como un animal. Y dormir tranquilo porque lo dejé todo".

Cambios

"No lo sé, Pelli nunca muestra el equipo, va cambiando. Yo haría lo mismo, quedarme con gente comprometida que da todo, y más en este momento".