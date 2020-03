Fallece Wanderley, histórico delantero del Club Deportivo Málaga

Wanderley Machado Da Silva, histórico delantero del Club Deportivo Málaga desde 1967 a 1970, falleció en Massanassa (Valencia), donde residía tras retirarse del fútbol. Nacido en Río de Janeiro, tenía 81 años.

Llegó a España para jugar en el Elche desde el Vasco da Gama. Militaría en el Levante, donde hizo historia en el primer ascenso a Primera del club granota, antes de recalar en Málaga, donde jugó dos temporadas en Primera y una en Segunda, la 1969/70, en la que se consiguió retornar a la élite con el ascenso. Jugó 62 partidos oficiales como malaguista, en los que metió 23 goles, según BdFútbol. Contribuyó con 13 tantos en el retorno a Primera.

Después acabaría su carrera en el Hércules junto a su hermano mayor Waldo, leyenda del Valencia al que acompañó en su aventura en España y con el que jugó sus últimos días en Alicante. Wanderley, que fue olímpico en los Juegos de Roma 1960 al lado de Gerson y Didí, fue el primer brasileño de la historia del Club Deportivo Málaga.

Uno de los partidos más recordados como malaguista de Wanderley fue en el debut de Sebastián Viberti en La Rosaleda. Se cumplieron en noviembre 50 años y el delantero brasileño metió cuatro goles para endosar un 5-0, el otro lo metió el mito argentino, al entonces Español. En el minuto 44' ya había metido ese póquer. Compartió vestuario con leyendas del malaguismo como Migueli, Benítez, Ben Barek, Monreal, Américo, Chuzo, Otiñano o Aragón, además del citado Viberti.

En una entrevista en El País en 2005, Wanderley contaba que hacía 30 años que trabajaba en una farmacia que dirigían sus hijas en Massanassa. "Desde que dejé el fútbol no he vuelto a un campo. Y mi hijo no ha tocado un balón en su puñetera vida", sentenciaba: "Yo cobraba 120.000 pesetas de ficha (720 euros)". Descanse en paz.