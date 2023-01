Febas: "La culpa es de los jugadores, no de Manolo"

Otra victoria que pudo llegar pero no lo hizo para el Málaga CF, "ya son muchas jornadas que se nos escapan los `puntos en pequeños detalles, porque estamos para sumar. Ocurrió ante el Eibar y la semana pasada ante el Tenerife igual. Hemos hecho un juego práctico. No queríamos concederles contrataques. En la segunda parte hemos salido bien pero nos han pillado en una contra, eso es a lo que juegan ellos, y se ha acabado el partido", fue el resumen que realizó un desolado Febas tras sumar otro punto que no sirve para mucho.

El 10 blanquiazul sigue aumentando sus minutos, indiscutible hasta el momento y aguantando para no ver la quinta amarilla, por eso habló como el veterano que es: "Los que llevamos más tiempo sabemos que tenemos que sacar la situación nosotros. Es una putada estar así. Si dependiese de la afición estaríamos arriba. No estamos teniendo la capacidad para salir de ahí, pero hay que seguir insistiendo por ellos". Además, fue bastante crítico: "Creo que la culpa es de los jugadores, no de Manolo. En verano parecía el mejor director deportivo de la categoría, el futbol es así".

El mediocentro catalán no se mordió la lengua ante la situación cada vez más trágica que se presenta: "Somos nosotros los que tenemos que sacar esto adelante. Estamos a dos partidos de salir de ahí y quedan quince partidos. Lo único que le puedo decir a la afición es que vamos a estar ahí hasta el último día, todos estamos pasando por un momento difícil". Los blanquiazules no volvieron a ser capaces de cerrar el encuentro a pesar de marcharse por delante al descanso, algo que no es novedoso precisamente.

Incluso, confirmó que anímicamente están pasando un momento bastante complicado: "Estoy sufriendo mucho por el equipo y por la afición también. Todos queremos sacarlo. Intento tirar todo lo que tengo para irme a casa a dormir tranquilo a pesar de la situación. La segunda es muy igualada, además estamos teniendo mala suerte. En caso de duda no nos benefician. No recuerdo que salga cara una acción dudosa, ojalá se de el día". Sin embargo, un clamoroso penalti sobre N'Diaye volvió a salir cruz ante el Burgos, ni si quiere se le solicitó al colegiado canario que fuese a verlo al monitor. La situación comienza a ser crítica, cada jornada un poco más.