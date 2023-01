Las lecciones de Julián Calero

Julián Calero es uno de los técnicos de moda en Segunda, tiene en zona de play off a un equipo no diseñado para eso. En La Rosaleda demostró el Burgos por qué está ahí arriba en la tabla. "El partido estuvo en un hilo de caer para un lado y para otro, en la segunda parte estuvo más cerca de nosotros que para ellos. La primera parte fue igualada, queríamos hacer el partido largo para que ellos tuvieran ansiedad y aprovechar nuestras armas. Hicimos un cambio táctico, Elguezabal por delante con Mumo, para juntar a tres en el centro del campo y ganar la superioridad ahí, hicimos muy buenos minutos tras el descanso. En ese alocamiento final estuvo muy cerca de nosotros el partido. Estamos orgulloso de nosotros, estamos en La Rosaleda, respetados por la gente y orgullosos, hace tres años estábamos por esos campos de Dios", analizaba el padre del que fuera jugador del Málaga CF.

"El guion lo teníamos claro, pero una cosa es lo que te imaginas y otra lo que se produce. Cuando estás como está el Málaga no es sencillo, la necesidad y las ganas hacen que no sea tan sencillo. Habíamos imaginado un inicio de partido en el que nos acorralaban, pero salimos indemnes y el partido cayó en la zona Burgos, lejos de la portería. Pero cayó el gol en la contra. En el descanso hablamos de hacer las cosas al límite con balón. Es muy importante no perder la paciencia, buscar que lleguen tus momentos sin desesperarnos. El Málaga lo intentó con los cambios de Pepe, meternos otra vez ahí pero las contras podían ser mortales. Estamos con 39 puntos, cerca de los 50, y contentos con ello", proseguía el técnico del equipo burgalés: "La necesidad es un factor psicológico muy potente, equipos muy buenos no lo parecen por esta situación. Es complicado para el Málaga gestionar por eso. Queríamos toca fibras sensibles. Queríamos hacer que el público no se fusionara con el equipo. No consentir ocasiones, que no te dominen, para que no equilibre ese factor mental con el público. Es fútbol, hay que saber manejarlo. Pero eso es momentos concretos, no como plan".