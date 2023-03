Febas: "Me hacen falta clarísima antes de la expulsión de Juande"

Aleix Febas completó un buen partido ante el Levante. Haciendo un trabajo más oscuro, asumiendo jugar como mediocentro una vez salió Ramón del campo. Habló tras el partido ante el cuadro granota, en el que se cosechó un empate insuficiente en la pelea por conseguir acercarse a la salvación, cada día más complicada pese a las buenas imágenes que se han ofrecido ante Las Palmas y Levante, primero y tercero. "Las sensaciones son malas porque el equipo necesita los puntos como el comer", afirmaba el ilerdense.

“Teníamos enfrente un gran rival. Solo nos valía ganar, pero tenemos que levantarnos. Vemos que competimos de tú a tú contra equipazos que están arriba. No sabemos cómo no hemos podido salir de ahí. Me voy jodido a casa como todos. Llevamos dos partidos a nivel posicional bastante buenos, intensos, adaptándonos a un sistema que se nos está dando bien. Venimos de una temporada difícil y esto no nos vale”, expresó el centrocampista blanquiazul, ratificando que desde el campo tienen la sensación de que compiten muy bien contra los mejores y ello debe reforzar para intentar el milagro que sería recuperar la distancia.

Febas también comentó su malestar con la labor arbitral, algo común esta temporada. “Me hacen falta clarísima antes de la expulsión de Juande”, afirmó. Lo pareció en el campo, pero el colegiado se hizo el sueco. Aun así, el ‘10’ afirma que “el Levante no fue superior a nosotros, esa sensación de que hemos competido con los mejores la tenemos. Es por eso que te vas jodido a casa”.

Juande, baja ante el Leganés

La relación del Málaga CF con las tarjetas rojas comienza a ser preocupante. Desde la llegada de Pellicer al banquillo de Martiricos en esta nueva etapa, el técnico de Nules sólo pudo terminar cuatro de los ocho encuentros que dirigió con los once efectivos sobre el césped. En esta ocasión, ante el Levante quien abandonó el terreno de juego antes de tiempo fue Juande. El central cordobés vio la segunda cartulina amarilla tras realizar una falta en el costado derecho del área que defendía Rubén Yáñez. Los blanquiazules estuvieron cerca de media hora con uno menos de nuevo.