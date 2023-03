Juande, expulsado, será baja para el Málaga CF - Leganés

La relación del Málaga CF con las tarjetas rojas comienza a ser preocupante. Desde la llegada de Pellicer al banquillo de Martiricos en esta nueva etapa, el técnico de Nules sólo pudo terminar cuatro de los ocho encuentros que dirigió con los once efectivos sobre el césped. En esta ocasión, ante el Levante quien abandonó el terreno de juego antes de tiempo fue Juande. El central cordobés vio la segunda cartulina amarilla tras realizar una falta en el costado derecho del área que defendía Rubén Yáñez. Los blanquiazules estuvieron cerca de media hora con uno menos de nuevo.

Casualidades de la vida, el Levante se quedó con uno menos también, por lo tanto quizás el conjunto malacitano podría haber terminado el partido incluso con uno más. Aunque eso son suposiciones que no sirven para nada ya. El mismo colegiado, De La Fuente Ramos, que expulsó a Esteban Burgos en este mismo escenario tras adelantarse el Oviedo, volvió a dejar a los blanquiazules con uno menos. La falta es clara, eso no se puede discutir, pero quizás sí la templanza del arbitro castellano - leonés a la hora de sacar la segunda. Sobre todo, sabiendo lo que suponía. Eso sí, el Málaga se volvió a disparar en el pie, aunque por suerte no terminó perdiendo.

El dato es más preocupante si se observa que tres de estas fueron con el combinado de Martiricos jugando de local, quizás la ansiedad de hacer una buena actuación ante su público provoca que se terminen precipitando. Sólo una se produjo lejos de Martiricos. Toca recordarlas, la primera fue la ya comentada ante el Oviedo con este mismo colegiado. Mientras que las otras la vieron Luis Muñoz en Albacete y Genaro en La Rosaleda ante el Racing. Tres fueron en la segunda parte (Esteban Burgos en el 59' , Genaro en el 46' y Juande en el 61') y una en la primera, Luis Muñoz en el 37'.