La Federación de Peñas del Málaga CF se pronuncia al fin

La Federación de Peñas Malaguistas lanzó un comunicado oficial mostrando su posición después de los recientes acontecimientos producidos en el Málaga CF. Ha tardado en llegar y lo reconocen en su escrito, en el que se ponen en sintonía con las peñas y la Grada de Animación y aseguran que han estado intentando mejorar las cosas desde dentro.

"Ante los acontecimientos que se vienen produciendo en el Málaga CF, durante las últimas campañas, en los que el equipo anda en 'el filo del alambre' y las soluciones aportadas tanto a nivel institucional (Administrador Judicial y los diferentes departamentos del organigrama) como deportivo no dan sus frutos, sino todo lo contrario, dando sensación de inmovilismo, haciendo que cada temporada sea peor que la anterior, desde la Federación de Peñas Malaguistas queremos manifestar lo siguiente:

Que venimos reclamando, desde hace tiempo, la figura de un Director General con 'mando en plaza', alguien con demostrados conocimientos en el mundo del fútbol y que desarrolle una labor paralela, pero al margen del proceso judicial en el que el club está inmerso.

Que la única solución aportada es romper el eslabón más débil, o sea, cesar entrenadores que por una razón u otra 'no dan con la tecla' y todos no pueden estar equivocados o ser ineptos.

Que no nos parece de recibo la forma de cesar al último entrenador Pepe Mel, al margen del debate de si es necesario o no, ya que consideramos que un club señor debe proceder con señorío y no esperar a que acuda a su puesto de trabajo para comunicarle el cese.

Que la plantilla de futbolistas, sexto mayor presupuesto de la categoría, no está a la altura de las circunstancias y a veces no dan sobre el verde lo mínimo que se le debe exigir a profesionales sin que los capitanes den 'un golpe sobre la mesa' dentro del vestuario. Que pese a todo, seguiremos apoyando, futbolísticamente hablando, al equipo, mientras haya un hilo de esperanza para conseguir eludir el descenso y por supuesto desear toda suerte del mundo al nuevo entrenador, Sergio Pellicer.

Que apoyaremos las decisiones de todas las Peñas Malaguistas y Grada de Animación 'Fondo SUR 1904' y nos sumaremos a cuantas acciones y movilizaciones de protesta propongan.

Se nos puede tachar de inacción o de llegar tarde, nada más lejos de nuestra intención ya que hemos expuesto nuestras quejas, quizás de forma equivocada, por vía interna y no públicamente, para no enrarecer, más aún, el ambiente y la desazón que pesa sobre la afición y las peñas, obteniendo casi siempre la callada por respuesta, aunque llegados a este punto debemos entonar el ´mea culpa' por no haber procedido por otros cauces".