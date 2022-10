Fichaje o cantera, el dilema del Málaga CF

Dada la situación del Málaga en cuanto a los lesionados y las carencias que arrastraba en la confección del equipo, el club está en el mercado de fichajes viendo qué opciones se presentan. Pero Mel no quiere cerrar puertas a canteranos o gastar por gastar, tal y como contó en Málaga Hoy esta semana.

“Primero porque no debemos tener prisa. Debemos buscar bien porque es una decisión que luego hay que mantener en el tiempo durante todo el año. No es sencillo, porque buscar algo que te mejore en un mercado de jugadores en paro… Así que como le dije a un compañero suyo el otro día, no vamos a firmar por firmar, en eso estamos de acuerdo. No vamos a firmar a lo loco, alguien que nos dé competitividad, si no lo buscaremos en la casa o tiraremos así hasta diciembre”, argumentó el entrenador del Málaga.

“Es lo que tenemos que valorar porque si todo va bien, Ramalho la semana que viene también estaría. Vamos a evaluar la gente que se nos incorpora. Voy a sentarme también con los entrenadores de la cantera, voy a escucharles, ya saben que yo ante la duda tiro para la casa. No nos queremos precipitar, porque si fichas ahora a alguien se tiene que quedar en la plantilla hasta el final, por lo que tenemos que tenerlo muy claro”, continuó.

Sobre el caso concreto de Toño García, matizó: “No, no, tenía que hablar, no. Si era uno de los posibles, si Manolo ponía a Toño encima de la mesa, tendría que hablar con él. Pero no sólo Toño, con todos, porque yo quiero saber qué han hecho, cómo están, la disposición en que se encuentran. Tengan en cuenta que ese es mi papel y entonces tomamos la decisión entre la dirección deportiva y yo. Es un jugador interesante que ha hecho temporadas buenas. Sería un buen fichaje si está a ese nivel de competición. Hay que hablar con él para saber qué ha hecho, qué ha entrenado, cómo se siente, todo eso. Es fácil de entender”.