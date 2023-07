Fichajes Málaga CF: Pablo Chavarría regresa a Belgrano, el club de donde salió

Después de su etapa de tres temporadas en Málaga, Pablo Chavarría es nuevo jugador de Belgrano y comienza su segundo ciclo en el club que lo vio surgir como futbolista profesional. El delantero, oriundo de Las Perdices, llega tras su etapa en La Rosaleda y firmó su contrato con la institución hasta diciembre de 2024. Belgrano es un club grande en Argentina, centenario, con 60.000 socios en una de las ciudades más importantes del país, Córdoba, con un estadio de 35.000 espectadores. Chavarría jugó con el club hasta los 22 años, cuando dio el salto al Anderlecht y comenzó su peregrinación por varios clubes belgas antes de aterrizar en Francia y España.

En su paso por Málaga, Chavarría dejó el regusto de un gran profesional que no tuvo suerte con las lesiones. En sus tres temporadas en La Rosaleda jugó 64 partidos, en los que metió 10 goles y dio cinco asistencias. Se notó en esta última campaña cuando estuvo sano y le pudo dar un impulso al equipo con presencia en ataque y bullicio en el área rival, partiendo por la banda o jugando por el centro.

Carta de despedida

"Querido Málaga CF, llegué en pandemia y en condiciones adversas con la ilusión principal de vestir esta camiseta, en el transcurso me tocó superar las adversidades del destino, nunca bajé los brazos y tuve mi recompensa jugando en La Rosaleda con público, algo que deseé desde el principio. Me despido con tristeza por no haber podido lograr los objetivos pero sabiendo que lo dejé todo y que jamás me rendí.

Agradezco a la afición que defiende y ama los colores más que nadie, a mis compañeros durante estos tres años, a toda la gente que trabaja en el club y especialmente a Sergio Pellicer y a su cuerpo técnico, que siempre confiaron en mí. Me voy llevándome en el corazón a toda la gente que conocí y me acogió tanto tanto a mí como a mi familia, con mis hijos fanáticos del Málaga CF y mi bebita malagueña. Espero que el club vuelva pronto donde debe estar. Por siempre en mi corazón".