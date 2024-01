Fichajes Málaga CF: David Ferreiro rescinde con el Cartagena y tiene vía libre para venir

"El FC Cartagena SAD informa del acuerdo alcanzado en el día de hoy con el futbolista David Ferreiro para la rescisión de su contrato, en una decisión a la que se llega de mutuo acuerdo. Desde la entidad albinegra queremos agradecer a Ferreiro el esfuerzo y la dedicación que ha demostrado durante el tiempo que ha militado en el club. Además, queremos desearle mucha suerte en su futuro tanto personal como deportivo". Con este comunicado, el Cartagena comunicaba la rescisión de contrato del extremo gallego de 35 años, que ya tiene vía libre para fichar por el Málaga CF.

Kike Pérez, en la víspera, había admitido que era la oportunidad más cercana de llegar. "Es una opción fuerte para reforzarnos. Pero a día de hoy no ha rescindido su contrato aún con el Cartagena, y hay que tener ese respeto y paciencia; ojalá todo llegue a buen puerto. Ese proceso es el más complicado. Cuando vas a rescindir, un jugador no puede decir todas las opciones que tiene. Estamos hablando que es un contrato que se ha ganado el futbolista, por una razón u otra lo tiene que rescindir. Esa es la complicación que tiene todo esto. Además de David, hay un par de candidatos más, pero ahora mismo es la opción número uno", decía el director general. Ese obstáculo ya no existe y podrá firmar con el club de Martiricos hasta final de temporada.

El orensano es un jugador de bastante dilatada trayectoria profesional, con más de 300 partidos en Segunda, 72 en Primera y con presencia en los históricos Grupos I, II y IV de Segunda B. Huesca, Lugo, Zamora, Cádiz, Hércules, Racing, Ourense, Ciudad y Cartagena han sido sus equipos. En el equipo departamental jugó 29 partidos y metió cinco goles. Es el jugador con desborde que busca el Málaga para dar más mordiente. De las 12 últimas tempoardas, 10 jugó en Segunda y dos en Primera.