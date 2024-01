Fichajes Málaga: David Ferreiro y un delantero extranjero

El Málaga sigue apurando en el mercado de fichajes para conseguir las dos piezas que necesita para apuntalar su plantilla. El jugador de banda mejor situado es David Ferreiro, tal y como confirmó ante los medios el director general, Kike Pérez, que también aseguró que se está negociando con un delantero extranjero.

"Como ya os comentamos en diciembre, es un mercado difícil. Más en esta categoría. Al final hay que llevarlo con muchísima discreción. Se está trabajando intensamente y esperamos que de aquí al 31, que todavía queda mucho, podamos incorporar a dos futbolistas. Pero como dijimos, este mercado tiene unas connotaciones especiales: que un futbolista de Segunda tiene que venir con su contrato rescindido, que no es fácil, y si miras futbolistas fuera de España, además de un tema deportivo, hay un tema personal porque tienen que traer a las familias en enero, decisiones que son futbolísticas y personales. Entonces por eso ese mercado es tan característico", comenzó Kike Pérez.

De David Ferreiro dijo: "Es una opción fuerte para reforzarnos. Pero a día de hoy no ha rescindido su contrato aún con el Cartagena, y hay que tener ese respeto y paciencia; ojalá todo llegue a buen puerto. Ese proceso es el más complicado. Cuando vas a rescindir, un jugador no puede decir todas las opciones que tiene. Estamos hablando que es un contrato que se ha ganado el futbolista, por una razón u otra lo tiene que rescindir. Esa es la complicación que tiene todo esto. Además de David, hay un par de candidatos más, pero ahora mismo es la opción número uno".

Acerca del asunto del delantero dio alguna pista: "Se está mirando a un delantero que está fuera de España. No es español. Y esperemos que también llegue a buen puerto. Además de la rescisión que estamos hablando, también está esa decisión personal, que en el fútbol muchas veces no se habla. Pero en numerosas ocasiones, las operaciones se caen por un tema familiar o personal".

"No hay inquietud, al menos yo, porque llevo muchos años en el fútbol y sé cómo es este mercado. No lo había vivido en esta categoría, pero intuía que iba a ser más difícil que en Primera o Segunda. Ya en esas categorías no hay un ritmo fluido en fichajes, pues reforzar un equipo en Primera RFEF ya lo sabíamos. Ya dije que en mi cabeza sería a partir del día 15, que es cuando empieza a moverse todo. Antes no se iba a mover. Inquietud ninguna porque tengo la plena confianza en que saldrán las cosas muy bien. Veo el trabajo del día a día y los chicos van a venir convencidos para incorporarse rápidamente al equipo", contó sobre su visión de este mercado.