Fichajes Málaga CF: Jokin Gabilondo y Einar Galilea, al caer

El Málaga pisa el acelerador para tener al menos un esqueleto sólido de plantilla en varias semanas, cuando comience la pretemporada para la travesía en Primera RFEF. Con Dioni confirmado oficialmente y con acuerdos pactados con Juanpe y Alfonso Herrero, que pueden ser oficiales esta semana que entra, también se ha avanzado, como informaba Radio Marca Málaga, en las contrataciones de Einar Galilea y Jokin Gabilondo, dos zagueros vascos que darían empaque al equipo y en el que Loren y Kike Pérez llevan unas semanas trabajando.

El Málaga está intentando cerrar opciones altas en su lista de preferencias y así lo eran Einar Galilea, central zurdo vitoriano, y Jokin Gabilondo, lateral diestro de Zumarraga. Son dos jugadores bien conocidos por el nuevo director deportivo, Loren, que entiende que pueden dar estabilidad para un proyecto que necesita solidez. Ambos firmarían por dos temporadas con el club malagueño. Es una de las bazas que está poniendo el director deportivo encima de la mesa, contratos no sólo por un ejercicio, como ha sucedido también con Dioni o Alfonso Herrero, en una manera de frenar la caída y también construir. Se juega la baza también de ofrecer bonus significativos en caso de ascenso a Segunda.

Gabilondo (1999) viene de ser uno de los mejores laterales de la categoría esta temporada, en la que ha acabado contrato con la Real Sociedad tras ser uno de los líderes del filial que se metió en play off de ascenso, en el que Loren le vio in situ aunque ya lo conocía sobradamente. Metió cuatro goles y dio una asistencia. En Anoeta no se le veía como futurible para el primer equipo (nivel Champions en la actualidad) y es por ello que sale, pero en esta nueva categoría en la que ha aterrizado el Málaga sí ha demostrado solvencia. Ya tuvo también experiencia en Segunda jugando para Xabi Alonso, pensando también más allá. Clubes de la zona, como Eibar o Alavés, también le habían echado un ojo, aunque parece que le seduce la opción malagueña con un proyecto más a medio plazo.

Curiosamente, Gabilondo ya se enfrentó al Málaga en Segunda y también a aquel San Félix juvenil que llegó a las semifinales de la Copa del Rey en 2018. El zaguero pretendido por el Málaga era el capitán del aquel equipo al que tumbó el cuadro dirigido por Álex Acejo y del que sigue en el primer equipo malaguista Ramón Enríquez. Se le considera con proyección para crecer y subir escalones.

Del País Vasco también es Einar Galilea (Vitoria, 1994), que en los últimos años ha desarrollado su carrera en Croacia. Central zurdo, un puesto en el que es complicado encontrar jugadores con solvencia, ascendió a Segunda y a Primera (sin llegar a debutar en la élite) con el equipo de su ciudad, flamante ascendido a Primera este sábado en una película increíble. En los últimos años jugó en el país dálmata, primero en el Rudes y después en el Istra, donde jugó desde 2019. Buscaba regresar a LaLiga y ha valorado opciones de Segunda, pero la apuesta del Málaga es importante por él.

Galilea es un jugador con personalidad, que toda esta temporada ha sido el primer capitán del club croata, que ha acabado la temporada en quinto lugar, cerca de los puestos europeos. Metió dos goles. No hay que perder de vista que el club intenta también construir un vestuario con líderes, de los que ha adolecido en las últimas temporadas, algo que se percibía desde fuera y se reconoce también desde dentro. Las áreas son esenciales y construir equipos sólidos que reciban pocos goles es algo esencial en esta categoría. Se entiende que los fichajes de Gabilondo y Galilea, con el del meta Alfonso Herrero detrás, deben ayudar a ese objetivo. La idea de Pellicer y Loren es jugar con cuatro defensas y ser protagonistas con el balón. Debe ser una semana con novedades.