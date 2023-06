La barrida de Loren

Loren Juarros, director deportivo del Málaga CF, tenía previsto instalarse este lunes en la Costa del Sol. Le toca agilizar las operaciones para empezar a dejar su impronta en el proyecto malaguista. Que se ha vendido que es a medio y largo plazo, pero es inevitable que el club de Martiricos tenga la necesidad de estar arriba desde ya para intentar regresar al fútbol profesional cuanto antes.

Hay un club que reestructurar por completo, con un ERE inminente, y una plantilla que construir para una categoría nueva, con sus códigos y coordenadas diferentes. En su presentación tanto Kike como Loren insistieron en que el director deportivo estaba capacitado pese a que su gran etapa fue en la Real Sociedad, en Segunda y Primera. "Me tomé un tiempo, pero no lo he perdido, me ha permitido ver mucho fútbol de todas las categorías. La Primera RFEF tiene sus connotaciones especiales, queremos gente joven y complementar con gente más veterana", afirmaba en su puesta de largo el burgalés. Es cierto que el filial txuri urdin sí militaba en el equivalente entonces y que la cantera era primordial. Hay que barrer la categoría para escoger lo mejor, aunque el trabajo ya se debía haber realizado antes.

Visita al play off

Precisamente, a la Real Sociedad B la estuvo contemplando el pasado sábado Loren en el partido de fase de ascenso a Segunda División. El conjunto fue el único de los cuatro locales que no aprovechó el partido en casa y cayó derrotado ante el Alcorcón por 1-2. Un gol de Azkune en el 94' les dio algo de vida para el duelo definitivo. El conjunto madrileño es uno de los que mejor fútbol ha desplegado esta temporada en la categoría y estuvo hasta el último partido intentando ascender de manera directa, fue el líder durante un gran trecho. Más los jugadores interesantes de la cantera de la Real, una de las mejores de España en los últimos tiempos. Es hora de concretar ahora.