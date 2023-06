Fichajes Málaga CF | Jokin Gabilondo, cerrado: dos años más uno si se asciende a Segunda

Jokin Gabilondo Garmendia será nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol. El lateral guipuzcoano, de 24 años, ya ha dado el sí definitivo y vendrá la próxima semana a la Costa del Sol a firmar su compromiso, que comprenderá dos temporadas, hasta 2025, con un año opcional vinculado al ascenso a Segunda División. Es una fórmula que se está empleando con jugadores por los que se está apostando, premiar un año más (con cantidades más altas) a la consecución de un objetivo del que en voz alta no se quiere hablar pero que es el ineludible para la entidad de Martiricos.

Gabilondo (Urretxu, 1999) es un lateral de 1.75 metros y 71 kilos que fue reclutado desde los cadetes del Eibar por la factoría de Zubieta. Allí se ha desarrollado su carrera hasta los 24 años. Ya la última temporada estuvo entrenando con el primer equipo pero no podía compatibilizar con el filial por no ser menos de 23 años, así que se asumía que era su última temporada con el Sanse antes del salto. Se había comentado en el País Vasco el interés de Alavés y Eibar en su situación, pero el ascenso de los vitorianos y otras apuestas de los armeros hicieron que la posibilidad del Málaga, el respaldo de Loren, que le conocía bien de su etapa en Zubieta porque coincidió con él en una etapa en la que estaba allí en juveniles.

En San Sebastián se le veía como un jugador que no daba el nivel para el primer equipo (ahora en la Champions League), pero de actitud intachable y que este año ha sido una pieza clave para conseguir jugar la fase de ascenso, donde la Real B cayó eliminada tras competir bien con el Alcorcón. "Os va a gustar, se deja la piel en cada balón y va a todo", decía un compañero que le vio esta temporada jugar todos sus partidos. Metió cuatro goles y dio una asistencia en todo el año en el Grupo II, así que conoce el paño aunque competirá. Previamente jugó la temporada anterior con Xabi Alonso 16 partidos en Segunda División, categoría a la que aspira a volver con el equipo de Martiricos. Ya jugó en Málaga también contra el San Félix en aquella Copa del Rey de juveniles 2018 en la que el equipo vinculado hasta esta temporada llegó hasta semifinales de la competición.

"He hecho una buena temporada y espero recibir alguna buena oferta. Estoy tranquilo, Tengo mucha ilusión, pero al mismo tiempo siento un poco de respeto. Los últimos ocho años los he pasado en la Real: cerca de casa, viviendo en casa de mis padres, cerca de mis amigos y mi novia. Estoy a la espera de ofertas. La liga ha finalizado hace poco y los clubes acaban de empezar a planificar la próxima temporada. Está en juego mi futuro, por lo que no puedo precipitarme. En cuanto reciba varias ofertas, elegiré la que me parezca mejor. Soy mayor para el segundo equipo de la Real, pero joven para jugar a fútbol. Creo que seré capaz de hacer algo bonito fuera de la Real”, decía en Noticias de Gipuzkoa días atrás el lateral vasco, que será una cara refrescante en la nueva plantilla.

Galilea, todavía no

Hay buena sintonía con el jugador vitoriano, central zurdo de 29 años que las últimas temporadas jugó en Croacia, pero su llegada no está en un punto tan avanzado como la de Gabilondo. Einar Galilea aún aguarda alguna proposición de Segunda División, su reto cuando decidió salir del país adriático, aunque el Málaga le ha hecho una buena proposición que está en su mente.