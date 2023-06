Fichajes Málaga CF | Jokin Gabilondo y su futuro: "Tengo mucha ilusión"

Con los fichajes de Juanpe y Alfonso Herrero, dos piezas estructurales en el centro del campo y la portería, la siguiente línea a reforzar por parte del Málaga CF es la defensa. Del mercado vasco gustan las opciones de Jokin Gabilondo y Einar Galilea, lateral y central en los que trabaja la dirección deportiva y que encajan en los perfiles demandados. Hay buena sintonía y están cerca de cerrarse las dos operaciones.

Galilea hablaba esta semana sobre su futuro. "Hay que meditarlo bien porque al final serán dos o tres años de tu vida que van a estar supeditados a esta decisión. Por eso ahora quiero estar tranquilo, disfrutar de mi gente y tomar una decisión correcta. No me va a volver loco y a disfrutar de lo que tenga que venir", decía.

Y también habló Jokin Gabilondo para despedirse de la Real Sociedad en Noticias de Gipuzkoa. El lateral derecho, gran objetivo para la posición por parte del Málaga CF, tiene ante sí la elección de su futuro a sus 24 años. "He hecho una buena temporada y espero recibir alguna buena oferta. Estoy tranquilo, Tengo mucha ilusión, pero al mismo tiempo siento un poco de respeto. Los últimos ocho años los he pasado en la Real: cerca de casa, viviendo en casa de mis padres, cerca de mis amigos y mi novia...", decía el lateral, que era cuestionado por la proposición del Málaga: "Estoy a la espera de ofertas. La liga ha finalizado hace poco y los clubes acaban de empezar a planificar la próxima temporada. Está en juego mi futuro, por lo que no puedo precipitarme. En cuanto reciba varias ofertas, elegiré la que me parezca mejor. Soy mayor para el segundo equipo de la Real, pero joven para jugar a fútbol. Creo que seré capaz de hacer algo bonito fuera de la Real”. Loren le ha seguido y ha dialogado con él y sus agentes para transmitirle su idea de proyecto en el Málaga.

“Nunca pensé que llegaría a entrenar con el primer equipo. Ha sido una gran experiencia. Mucha gente que parecía que llegaría al primer equipo no ha llegado a causa de diferentes motivos. Yo jamás pensé que llegaría a donde he llegado. Mi única preocupación era dar lo mejor de mí mismo y creo que lo he conseguido. Me voy muy tranquilo. Creo que he conseguido todo lo que podía conseguir en la Real”, contaba en el rotativo vasco el zaguero de Urretxu, que estudia Magisterio mientras juega el fútbol: “Estoy estudiando online, con la Universidad de La Rioja. Quiero acabar cuanto antes, pero no tengo prisa, pues mientras siga jugando a fútbol no podré trabajar como profesor”.