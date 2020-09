Iván Jaime estaba señalado desde que hacía diabluras en el Roma Luz como un jugador de un talento especial. Desde que llegó al Málaga tuvo una lupa porque se le veía proyección clara de élite. Fue uno de los debutantes más jóvenes de la historia de la entidad cuando Juan Ramón Muñiz le dio la alternativa en un partido de Copa. Internacional en categorías inferiores con la selección, esa explosión en el primer equipo, ahora que había carestía de jugadores y se daban las condiciones, no ha llegado.

El centrocampista malagueño, que esta semana cumple 20 años, se marcha al Famalicão portugués, que pagará medio millón de euros y el Málaga se reserva un 25% de un futuro traspaso. Había recibido permiso del club para negociar desde principios de semana. Ese dinero no computa para el límite salarial, como sucedía con Keidi, porque no estaba inscrito en la primera plantilla, pero sin duda ayuda a las exhaustas arcas de La Rosaleda. Vila Nova de Famalicão es la sede del equipo, una ciudad de 30.000 habitantes a mitad de camino entre Braga y Oporto. Tiene fama de propulsar jugadores allí en Portugal y, de hecho, el año pasado completó una notable temporada, llegando a ser líder en la Liga NOS, en la que debutó esta temporada cayendo 1-5 ante el Benfica.

Jaime firma por cinco temporadas con el club portugués. "Sentí que esta era una oportunidad irrechazable. El FC Famalicão se presenta como un club que favorece el fútbol ofensivo y eso me hace creer que evolucionaré a lo largo de esta temporada", decía en declaraciones a su nuevo club el mediocentro, que ni con Muñiz, ni con Víctor ni con Pellicer consiguió la continuidad demandada. Alternó actuaciones con el filial, con el que dejó algunos goles de videoteca, pero tampoco adquirió la regularidad para hacerse un hueco. Ello le llevó a no jugar tampoco ningún una fase final con España sub 17 o sub 19 pese a ser asiduo en las previas. Esta pretemporada la hizo a medias con el Málaga después de que durante el confinamiento mostrara sus dotes con el FIFA.

Compañero de generación de Hugo Vallejo, que también se fue en el último mercado invernal rumbo al Real Madrid, previa cesión al Deportivo, tendrá que demostrar lejos de Málaga la innegable calidad técnica que posee, a la que tendrá que añadir un mayor grado de competitividad. De eso hay en Portugal, un mercado en el que el Málaga pescó con asiduidad. Su suerte, con esa cláusula de plusvalía, también será la del club de Martiricos.