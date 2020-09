Se espera que ésta sea una semana clave en el futuro del Málaga CF. El desenlace del ERE y la planificación deportiva como focos más importante en los cimientos de la nueva estructura de la entidad. A primera hora de este lunes ya se dieron los primeros movimientos y avances con la situación de Keidi Bare, que se ausentó de los entrenamientos para cristalizar su operación con el Espanyol. Pero no fue el único, Iván Jaime también obtenía permiso para no acudir a la sesión como apuntó El Desmarque.

El canterano cuenta con una propuesta del Famalicão portugués de la primera división portuguesa. Según las fuentes consultadas, el jugador se habría ausentado del entrenamiento para terminar de concretar la propuesta y pasar a formar parte del club del norte del país vecino, próximo a Braga. La operación dejará otro pellizco importante en las arcas del club.

El canterano malagueño, uno de los grandes talentos de La Academia de la última hornada, debutó con el primer equipo en 2018 en un partido de Copa del Rey ante el Almería en La Rosaleda aunque no fue hasta el pasado junio en la recta final de liga cuando debutó en Segunda. Entró en la recta final del partido ante Huesca, Lugo y Almería. Pese a su indudable calidad, el mediapunta no terminó de derribar la puerta del primer equipo estos dos últimos años. Este curso no estaba entrenado en los planes de Pellicer: no fue convocado en las dos primeras jornadas.