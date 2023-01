Manolo Gaspar y los fichajes: "Intentaremos mejorar lo que hay hasta el último día"

Manolo Gaspar escoltó en su presentación a Lago Junior, Delmás y Appiah. El director deportivo, tras completar sus tres fichajes prioritarios, confirma que el Málaga sigue vivo en esta ventana invernal: "Pensamos que el equipo está equilibrado, pero siempre se puede mejorar y mientras esté el mercado abierto vamos a intentar mejorarlo con lo que podamos, que no es siempre lo que queremos. Con esto tenemos los deberes hechos, el míster está contento con ellos y creemos que nos van a dar un salto de calidad, esperemos que así sea. Pero vamos a intentar mejorar lo que hay hasta el último día. El equipo que se tiene que salvar estaba antes de que vinieran ellos, pero todavía puede haber alguna incorporación o salida"

El paleño valoró a los tres futbolistas fichados por el momento: "Son jugadores que ya habían sonado para nosotros y en el caso de dos (Lago y Appiah) lo intentamos en verano. En Mallorca, el entrenador contaba con él y Appiah es que tomó otra decisión. Vienen a aportarnos juego exterior. En el caso de Julián, de todos es sabido que llega por la salida de Juanfran. También necesitábamos ese juego exterior porque por las lesiones de larga duración como la de Haitam, teníamos esa necesidad y es lo que buscamos de ellos. Con la salida de dos extremos, tenían que llegar otros dos. La cantidad de jugadores es la misma, pero con características diferentes y quizás están a un nivel algo mejor. El mercado está para esto, mejorar lo de verano, suplir lesiones o meter competencia en el grupo".

Acerca de cómo está llevando la situación, no cree que sea la peor que ha vivido pese a las grandes críticas recibidas: "No, presión no, siento que este año para mí está siendo de gran crecimiento personal y profesional, sacando cosas de mí que pensaba que no tenía, para bien, eh. Estoy más fuerte que nunca y lo afronto como siempre, con profesionalidad y mirando por el presente y también por el futuro del Málaga. Por eso vienen los jugadores en propiedad. Estoy con la cabeza limpia para tomar las decisiones, no pienso en nada más, que en aportar desde mi parcela todo lo posible para que los jugadores puedan rendir y que el cuerpo técnico se sienta cómodo. La situación no es bonita para nadie, ninguno lo pensaba en el inicio, pero es lo que tenemos, y pongo todo el foco en mejorar. El mercado lo tomo como todos, pero el de más presión fue el primero, con 18 fichas y sin un duro. Ahora la presión está en el campo y les toca a hablar ellos. No dudo de que van a darle la vuelta".