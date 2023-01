Weligton, la guía de un capitán en la crisis

El eterno capitán del Málaga CF sacó un hueco en sus vacaciones en el Salvador de Bahía (Brasil) para entrar en el programa de deportes de Cope Málaga a hablar del club por el que lo dio todo. "Lo veo con mucha lástima, porque después de las dificultades que hemos vivido cuando estuvimos en Segunda... que casi descendemos, creí que el Málaga sería uno de los seis mejores equipos de España y está en la situación que está por no hacer una buena gestión. Una pena muy grande porque si tú ves que en los entrenamientos la afición está ahí y también en los partidos, si el Málaga está un poco mejor sería un equipo muy difícil de ser batido", así confirma el mariscal blanquiazul que sigue muy e cerca la actualidad de Martiricos.

Si por algo destacó el central brasileño fue por su sinceridad y coraje dentro y fuera del césped, por eso confesó cuál es para él el problema de la situación actual: "El Málaga cometió un error hace muchos años cuando yo, Duda y jugadores importantes nos retiramos y no se buscaron piezas de repuesto. Sí buenos futbolistas pero no que sepan cómo va esto, dar con la dificultad y comprometidos con el club. Son buenos jugadores pero quieren vivir, ganar su sueldo y a final de año se van a ir a otro club y no pasa nada". Precisamente, echa de menos a alguien que heredase su actitud de liderazgo, siempre se recordarán sus enfrentamientos con Leo Messi: "Falta dentro del vestuario alguien que sea el capitán de verdad, que coja las riendas y sea el capitán de verdad, que coja a uno del cuello y le diga que se están jugando la vida. Su plato de cada día y por eso aquí hay que currar. Veo que hay muchos futbolistas que pasan, la culpa no es mía, no es tuya, no sabemos de quién es. La afición se queda huérfana y la prensa no sabe con quién hablar".

Aunque el mítico dorsal 3 de Martiricos también aprovechó para recordad que esto es fútbol y a veces este no recompensa como se debe: "Tengo muchas amistades aquí. He disfrutado de todos los partidos este año y la verdad que el Málaga no merece estar ahí, pero el fútbol muchas veces no es justo. Lo que manda es lo que haces dentro de las cuatro líneas". Incluso pide tranquilidad: "Hay mucho tiempo, sí, pero también cada vez hay menos y luego para salir de abajo es muy complicado. El momento puntual son las tres o cuatro próximas jornadas donde deben dar un golpe sobre la mesa para salir del descenso. Tiene buena plantilla y un gran entrenador, creo que le falta que la gente realmente sepa cómo va esto y sepa que debe asumir responsabilidades. Hay jugadores que deben llamar a la responsabilidad y sacar pecho".

Además, recalcó que esta es su casa: "Siempre dejé claro que mi primera opción sería este club. He estado y cumplido con mi familia y mis padres que por eso dejé un tiempo el fútbol para dedicarme a ellos. Ahora estoy dispuesto a volver, pero siempre que me quieran y si puedo aportar algo". Camino de los 43 años, Weligton comenzará en abril y mayo su formación como entrenador, con el objetivo de arrancar su carrera este mismo año. Él mismo reconoce que su hábitat natural es cerca del césped: "Soy más de banquillo, es lo que me gusta, lo que me corre por la sangre, no podría estar arriba sentado y mirando". Quién sabe si en el futuro podrá llevar a su Málaga a donde se merece, de momento le toca seguir sufriendo.