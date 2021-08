El Málaga activa la bomba Ontiveros

Puede parece una operación increíble por su envergadura y dimensión, pero este periódico pudo confirmar que es una opción en la que está trabajando el Málaga con toda intensidad en este tramo final de mercado. El club pretende que Javier Ontiveros venga antes del próximo 31 de agosto para reforzar a la escuadra de José Alberto López. Con otro jugador de su caché sería una opción siquiera impensable, pero la coyuntura puede propiciar que el extremo vista de blanquiazul dos años después de su marcha, en el verano de 2019.Unai Emery hizo saber semanas atrás a los dirigentes del Villarreal que no quería a Ontiveros ni tampoco a otro canterano malaguista, el central Sofian Chakla, que fuera objetivo de Manolo Gaspar el verano pasado. Entrenan con el grupo, pero en la práctica no cuentan. Y el club levantino, que le fichó en el verano de 2019 por unos siete millones de euros en una operación que aún colea, quiere desprenderse de él a toda costa para liberar fichas, ya que si tiene contrato en vigor debe inscribirlo. La voluntad del jugador es venir al Málaga y así lo ha hecho saber. Y así lo sabe el club blanquiazul desde semanas atrás.

El Málaga aún espera un pago de cuatro millones de euros por su traspaso al Villarreal. José María Muñoz explicó en su comparecencia de este martes que recibieron del club de los Roig “una propuesta y no la vamos a aceptar porque es a largo plazo y vamos a intentar acortarla. Ya le hemos contestado al Villarreal o le vamos a contestar a lo largo del día”. Cabe destacar que el acuerdo por Ontiveros incluía una cláusula que permitía pagar al Villarreal una vez que el Al-Shabab abonara el traspaso de Alfred N’Diaye en una operación a tres bandas que lleva la firma del ex director deportivo José Luis Pérez Caminero. El club amarillo se cubrió las espaldas por una operación que no parecía muy clara y ahora lo está pagando el Málaga. Aún no recibió el pago del equipo saudí y por eso retrasa legalmente la transacción.

Ontiveros tiene contrato con el Villarreal hasta 2024. El club levantino quisiera desprenderse de él, pero ve como una opción, más con el fin del mercado, que venga a Málaga. Las opciones que hubo hasta ahora no sedujeron. Su ficha ronda el millón de euros. El año pasado, por ejemplo, el Huesca asumió la mitad de ella para obtener la cesión. El Málaga no puede llegar a esas cifras, lógicamente. Pero también puede haber alguna entente con la cantidad que debe el Villarreal para esa cesión, sin descartar una rescisión en último plano. Es una operación de mucha envergadura y con aristas variadas.

Es evidente que Ontiveros es un jugador de calidad superior. Pese a que su año en Huesca no ha sido bueno, contó para Míchel pero nada para Pacheta, sigue teniendo un valor de mercado de cinco millones de euros. Tiene aún 23 años (cumplirá en breve 24) aunque ya hace un lustro que debutara a las órdenes de Javi Gracia en el primer equipo. Es cierto que como profesional sólo con Víctor Sánchez del Amo ha conseguido una regularidad de varios meses en su rendimiento, pero fue tan demoledor que valió su traspaso al Villarreal, con el que jugó 35 partidos oficiales, con tres goles y dos asistencias, en su primera campaña. En Huesca fueron 21 encuentros, con dos goles y dos pases. Su calidad, golpeo y desborde pueden ser dinamita en Segunda División, categoría en la que también logró un ascenso con el Valladolid. Pero también es verdad que seguramente la prioridad sería el frente de ataque, en el que alguna vez jugó de manera muy puntual el marbellí, algo en lo que se trabaja con máxima intensidad también.

Se podría asemejar la situación de Ontiveros a la de Antoñín, que acabó en Málaga cedido por el Granada, pero con más grados de dificultad. El jugador cambió recientemente de representante. Dejó a Promoesport y firmó con Sports&Life Group, empresa cuyo director es Sufiel Abdelkader, padre de Brahim Díaz. La operación tiene fecha de caducidad en una semana, pero ahora es posible dentro de la dificultad. Este periódico pudo constatarlo de diversas fuentes implicadas en la operación. El propio administrador lanzó un guiño en la rueda de prensa aludiendo a que ahora mismo podían acceder, después del aumento del tope salarial, a jugadores que eran impensables meses atrás después del acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión CVC Capital Partners. Uno de esos jugadores es Javier Ontiveros, que sería un bombazo y que aumentaría las expectativas sobre un equipo que se intenta reforzar en los últimos días de mercado con jugadores de calibre inaccesible hasta hace poco. Pero ahora sí puede ser.