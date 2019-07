No jugará en el Málaga el futbolista Juan Diego Molina, apodado Stoichkov. El club de Martiricos tenía un principio de acuerdo para conseguir la cesión del jugador del Mallorca. Sólo faltaba la autorización de Abdullah Al-Thani. Se desconocen las razones por las que el presidente blanquiazul no firmó esta operación (tampoco lo ha hecho con otras que llevan tiempo cerradas a falta de su ok), pero la cuestión es que el centrocampista se marcha al Alcorcón.

"La AD Alcorcón y RCD Mallorca han llegado a un acuerdo para la cesión de Juan Diego Molina, más conocido como Stoichkov (05/11/1993; San Roque) a nuestra entidad para la presente temporada. Stoichkov es un jugador polivalente que puede jugar en cualquier posición de la zona de ataque; llegó a la RCD Mallorca en la temporada 2018/2019 donde participó en 20 encuentros, consiguió 3 goles y vivió el ascenso del conjunto mallorquín a LaLiga Santanter; equipo al que llegó tras una destacada campaña en la RB Linense de 2ª B, donde anotó 10 tantos en 36 encuentros", dijo en su comunicado el club madrileño.

En el Málaga las cosas están yendo lentas, parece que incluso más que de costumbre. Desde Martiricos todos señalan al gran jefe como causante de todo. No es el primer jugador que vuela después de tenerlo atado o estar en los planes del conjunto blanquiazul. Por ejemplo, la entidad estaba intentando contar otra temporada más con Mamadou Koné, que finalmente se fue al Dépor. Antes de ellos, Señé también se cansó de esperar al Málaga y fichó por el Mallorca precisamente.